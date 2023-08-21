***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde alınan Yönetim Kurulu Kararı neticesinde, mevcut yatırımcı ilişkileri sorumlusu Şerafettin KARAKIŞ'ınorganizasyon değişikliği neticesindegörevinin sona ermesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesine uygun olarak, Erdem ERDOĞAN'ın yatırımcı ilişkileri sorumlusu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187937BIST