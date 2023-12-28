***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.12.2023 10:16
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde alınan Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Erdem Erdoğan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelik görevinin sona ermesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesine uygun olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmakta olan Elif Küçükçobanoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229998
BIST
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11:267.397
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En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MIATK
|34,84
|295.524.534
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.477.616
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|259.082.551
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|11.499.339
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|174.989.718
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|2.762.333
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|40.647.750
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,76
|30.831.651
|% -5,51
|
|THYAO
|227,00
|1.781.303.476
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EREGL
|41,74
|586.610.587
|% 1,51
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,82
|211.628.977
|% 0,89
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|ODAS
|8,15
|143.896.274
|% 4,22
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4452
|29,4515
|% 0,24
|
|Euro
|32,7894
|32,8234
|% 0,47
|
|Sterlin
|37,6004
|37,7890
|% 0,27
|
|Frank
|34,9568
|35,1674
|% 0,65
|
|Riyal
|7,8266
|7,8658
|% 0,18
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:24
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 59 artarak (% 1.77 ) 8, 039
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11:39XU100
Endeks 7, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 16, 458.00 milyon TL de
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Yüzde 5.45 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 673 adet işlem
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11:37CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 2, 106.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 793 adet işlem
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11:35PSDTC
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