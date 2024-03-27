***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2024 18:21
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde alınan 25 Mart 2024 tarih ve 2024/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Kurumsal Yönetim Komitesi mevcut İç Tüzüğünün 4.2 "Üyeler" başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir: "Komite Üyeleri (Başkan haricinde), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın önerisiyle ve ilgili mevzuata uygun olarak seçilen iki Yönetim Kurulu Üyesi ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olmak üzere Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından atanan üç Üyeden meydana gelir." İlgili Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzük revizyonu ve sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdem'in Komite Başkanı, Tomio Fukuzumi ve Haluk Dinçer'in Komite'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği madde 11.2 uyarınca ilgili lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri Müdürü Elif Küçükçobanoğlu'nun Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263378
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En Düşük
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|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
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|ERSU
|45,56
|99.822.031
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.407.959.217
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|YKSLN
|23,10
|107.688.171
|% 10,00
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.192.551.444
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|13.394.370
|% -9,99
|
|BRKSN
|47,98
|67.838.879
|% -9,98
|
|SODSN
|225,30
|11.671.892
|% -9,97
|
|THYAO
|282,75
|8.661.406.273
|% -0,88
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ASELS
|55,70
|3.824.808.608
|% 5,09
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|YKBNK
|26,42
|3.671.514.267
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
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|ZOREN
|5,51
|1.882.941.170
|% 1,29
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|EKGYO
|9,43
|1.854.121.089
|% 1,18
|
|AKFGY
|2,14
|320.552.860
|% 4,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2665
|32,2723
|% 0,31
|
|Euro
|35,1005
|35,1332
|% 0,77
|
|Sterlin
|41,0229
|41,2285
|% 0,27
|
|Frank
|35,8862
|36,0661
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6688
|8,7123
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,53
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|898,73
|899,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,32
|984,65
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|85,44
|% 0,66
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