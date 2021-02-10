***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşINVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği458 ada üzerindeki parseller, fabrika binaları ve OSB de bulunan Koyunlu Halı Fabrikası ve arazisinin piyasa değer tespiti.Rapor Tarihi22.01.2021AçıklamalarSPK Lisanslı, INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan, Bor Yolu 7.Km Birko Caddesi N 288 Merkez-Niğde'de konumlu 458 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde bulunan fabrika binaları ve arsalarının, ayrıca Niğde OSB Birko Cad. bulunan 455 Ada 6 Parsel Merkez / NİĞDE konumlu Koyunlu Halı fabrika binaları ve arsalarının piyasa değer tespitine yönelik olarak hazırlanmış olan değerleme raporları ekte PDF olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908908BIST