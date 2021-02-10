***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
10.02.2021 17:17
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
458 ada üzerindeki parseller, fabrika binaları ve OSB de bulunan Koyunlu Halı Fabrikası ve arazisinin piyasa değer tespiti.
Rapor Tarihi
22.01.2021
Açıklamalar
SPK Lisanslı, INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan, Bor Yolu 7.Km Birko Caddesi N 288 Merkez-Niğde'de konumlu 458 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde bulunan fabrika binaları ve arsalarının, ayrıca Niğde OSB Birko Cad. bulunan 455 Ada 6 Parsel Merkez / NİĞDE konumlu Koyunlu Halı fabrika binaları ve arsalarının piyasa değer tespitine yönelik olarak hazırlanmış olan değerleme raporları ekte PDF olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908908
BIST
17:361.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:367,0459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:368,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:36417,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 417,56
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ERBOS
|66,55
|23.302.746
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|66.878.249
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.529.809
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,60
|2.394.439.143
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,63
|1.570.068.927
|% 1,15
|
|PETKM
|5,13
|1.202.414.720
|% -3,02
|
|GARAN
|10,18
|1.092.523.514
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,07
|843.741.635
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,63
|1.570.068.927
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,73
|717.923.616
|% 2,63
|
|PETKM
|5,13
|1.202.414.720
|% -3,02
|
|ODAS
|4,24
|758.907.044
|% 2,42
|
|DOHOL
|3,52
|616.149.856
|% -0,56
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0400
|7,0444
|% -0,34
|
|Euro
|8,5427
|8,5512
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,7262
|9,7749
|% -0,10
|
|Frank
|7,8785
|7,9259
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,41
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|10,98
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,30
|61,30
|0,08
|
Seans Raporu
17:34
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17:41
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17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 15 kaybederek (% -0.08 ) 1, 357