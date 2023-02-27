***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBilgi Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiŞirketimiz Halı Fabrikası Makineler Değerleme RaporuRapor Tarihi24.01.2023AçıklamalarŞirketimiz Halı Fabrikası Makineler Değerleme Raporu *.PDF olarak ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116989BIST