***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
27.02.2023 08:40
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimiz Halı Fabrikası Makineler Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
24.01.2023
Açıklamalar
Şirketimiz Halı Fabrikası Makineler Değerleme Raporu *.PDF olarak ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116989
BIST
10:105.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,07
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.085
En Düşük
5.041
10:1018,8894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,9680
En Düşük
18,7920
10:1019,9269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,0642
En Düşük
19,8029
10:101.097,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.097,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler10:10
|SODSN
|32,20
|492.370
|% 9,97
|
|GARFA
|24,08
|2.366.726
|% 9,95
|
|EMKEL
|5,92
|10.381.794
|% 9,83
|
|AKSA
|93,70
|157.961.239
|% 9,53
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|SNPAM
|13,20
|41.633
|% -7,04
|
|KGYO
|32,80
|183.461
|% -4,87
|
|ARMDA
|322,00
|771.968
|% -4,68
|
|KUVVA
|37,74
|126.995
|% -4,31
|
|VKING
|31,60
|693.555
|% -4,18
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|ASTOR
|37,36
|332.718.202
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|ALBRK
|2,89
|48.001.938
|% 1,05
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|BUCIM
|8,02
|104.146.297
|% 0,88
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8894
|% 0,08
|
|Euro
|19,9195
|19,9269
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4695
|22,5821
|% -0,02
|
|Frank
|19,9674
|20,0877
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0158
|5,0409
|% -0,07
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,91
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|-2,00
|
|Tam
|7.482
|7.550
|-74,00
|
|Yarım
|3.655
|3.694
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.847
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,29
|82,29
|-0,53
|