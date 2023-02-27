***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
27.02.2023 08:41
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimiz MARKA Değerleme Raporu Ektedir.
Rapor Tarihi
17.01.2023
Açıklamalar
Şirketimiz MARKA Değerleme Raporu *.PDF olarak Ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116990
BIST
10:105.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,07
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.085
En Düşük
5.041
10:1018,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,9680
En Düşük
18,7920
10:1019,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0206
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,0642
En Düşük
19,8029
10:101.098,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.098,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler10:10
|SODSN
|32,20
|492.370
|% 9,97
|
|GARFA
|24,08
|2.366.726
|% 9,95
|
|EMKEL
|5,92
|10.381.794
|% 9,83
|
|AKSA
|93,70
|157.961.239
|% 9,53
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|SNPAM
|13,20
|41.633
|% -7,04
|
|KGYO
|32,80
|183.461
|% -4,87
|
|ARMDA
|322,00
|771.968
|% -4,68
|
|KUVVA
|37,74
|126.995
|% -4,31
|
|VKING
|31,60
|693.555
|% -4,18
|
|OYAKC
|47,52
|406.137.752
|% 8,15
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|ASTOR
|37,36
|332.718.202
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|EKGYO
|8,58
|389.452.183
|% -0,92
|
|AKBNK
|16,26
|326.379.524
|% 1,88
|
|ALBRK
|2,89
|48.001.938
|% 1,05
|
|KRDMD
|22,30
|340.186.802
|% -0,80
|
|BUCIM
|8,02
|104.146.297
|% 0,88
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8807
|18,8881
|% 0,07
|
|Euro
|19,9210
|19,9296
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,4695
|22,5821
|% -0,02
|
|Frank
|19,9674
|20,0877
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0158
|5,0409
|% -0,07
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|-2,00
|
|Tam
|7.488
|7.557
|-67,00
|
|Yarım
|3.658
|3.698
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-0,51
|