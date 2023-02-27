***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiŞirketimiz MARKA Değerleme Raporu Ektedir.Rapor Tarihi17.01.2023AçıklamalarŞirketimiz MARKA Değerleme Raporu *.PDF olarak Ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116990BIST