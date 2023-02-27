Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu

27.02.2023 08:41
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimiz MARKA Değerleme Raporu Ektedir.
Rapor Tarihi
17.01.2023
Açıklamalar

Şirketimiz MARKA Değerleme Raporu *.PDF olarak Ekte sunulmuştur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116990


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:105.064
Değişim :  0,10% |  5,07
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.085 En Düşük
5.041
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 32,20 492.370 % 9,97  
GARFA 24,08 2.366.726 % 9,95  
EMKEL 5,92 10.381.794 % 9,83  
AKSA 93,70 157.961.239 % 9,53  
OYAKC 47,52 406.137.752 % 8,15  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Dolar 18,8807 18,8881 % 0,07  
Euro 19,9210 19,9296 % 0,10  
Sterlin 22,4695 22,5821 % -0,02  
Frank 19,9674 20,0877 % -0,07  
Riyal 5,0158 5,0409 % -0,07  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -2,70  
Altın Gr. 1.098 1.099 -0,58  
Cumhuriyet 7.466 7.579 -2,00  
Tam 7.488 7.557 -67,00  
Yarım 3.658 3.698 -33,00  
Çeyrek 1.829 1.849 -16,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,66 -0,12  
Gümüş Gr. 12,54 12,56 -0,05  
B. Petrol 82,31 82,31 -0,51  
Seans Raporu 10:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru