***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.04.2023 22:22
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahsisli Sermaye artırımımız ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi 6. Maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili başvurumuz, aşağıdaki şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ön izin olarak onaylanmıştır.
SPK TARAFINDAN ÖN İZİN OLARAK ONAYLANAN ESAS SÖZLEŞME 6. MADDE TADİLİ,
ESAS SÖZLEŞME
YENİ HALİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde 6 - Şirketin ödenmiş sermayesi 128.000.000 TL (Yüz Yirmi Sekiz Milyon Türk Lirası)' dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12.800.000.000 (On İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa yapılan sermaye artışı Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne, tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 8.000.000,00.-TL (Sekiz Milyon Türk Lirası)'nın tamamının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Pay devirlerine ilişkin olarak herhangi bir kısıtlama yoktur.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136009
BIST