Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.01.2024 17:11
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla
Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL 'den 140.000.000.- TL ‘ye çıkarılmasına ve 100.000.000.- TL Fon elde edilmesine   
Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiş olup
 Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili aşağıdaki şekli ile SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.
ESAS SÖZLEŞME 
YENİ HALİ 
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde                     6  -  Şirketin ödenmiş sermayesi 140.000.000 TL (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)' dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 14.000.000.000 (On Dört Milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa yapılan sermaye artışı 40363876232 T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN'e, tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 20.000.000,00.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)'nın tamamının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Pay devirlerine ilişkin olarak herhangi bir kısıtlama yoktur. 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242541


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.091
Değişim :  1,77% |  140,84
Açılış :  7.983  
Önceki Kapanış :  7.950  
En Düşük
7.939 En Yüksek
8.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 10,45 2.339.847 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.620.098 % 10,00  
PKART 49,72 31.514.621 % 10,00  
VANGD 19,80 44.970.598 % 10,00  
ULAS 23,10 17.481.271 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2349 30,2395 % 0,21  
Euro 32,9938 33,0053 % 0,60  
Sterlin 38,4271 38,6198 % 0,64  
Frank 34,8864 35,0966 % 1,03  
Riyal 8,0381 8,0784 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,76 % 0,66  
Platin 908,28 909,35 % 0,66  
Paladyum 964,66 969,18 % 0,66  
Brent Pet. 80,15 80,15 % 0,66  
Altın Ons 2.017,02 2.017,40 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru