***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
29.08.2022 18:47
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Açıklamalar
Faaliyet Raporumuz ekte *.PDF olaak verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058954
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1222
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.016,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.016,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1817
|18,1923
|% 0,15
|
|Euro
|18,2086
|18,2195
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,2414
|21,3479
|% -0,10
|
|Frank
|18,6939
|18,8065
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8281
|4,8524
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.811
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.319
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR