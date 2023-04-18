***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022AçıklamalarBirko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş ile ilgili olarak (TTK)'nun 403'üncü maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca, 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımıza ilişkin olarak bağımsız denetçi tarafından görüş vermekten kaçınılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2021 Aralık Konsolide Mali Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının standartlara uygun olarak yeniden hazırlatılması istenmiş olup, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan ve yeniden hazırlananFaaliyet Raporu Ekte *.PDF oalrak verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139492BIST