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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.04.2023 00:07
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar

 Birko Birleşik Koyunlulular  Men. Tic. ve San. A.Ş ile ilgili olarak (TTK)'nun 403'üncü maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca, 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımıza ilişkin olarak bağımsız denetçi tarafından görüş vermekten kaçınılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2021 Aralık Konsolide Mali Tabloları ve  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının standartlara uygun olarak yeniden hazırlatılması istenmiş olup, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan ve yeniden hazırlanan
Faaliyet Raporu Ekte *.PDF oalrak verilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139492


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KOZAL 24,64 2.770.435.125 % 10,00  
KOPOL 32,58 4.496.496 % 9,99  
KOZAA 49,54 1.413.498.464 % 9,99  
QNBFL 92,50 927.599 % 9,99  
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Euro 21,1863 21,1991 % 0,03  
Sterlin 23,9259 24,0458 % 0,08  
Frank 21,4917 21,6212 % 0,09  
Riyal 5,1544 5,1803 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.994 1.995 -0,54  
Altın Gr. 1.243 1.243 0,74  
Cumhuriyet 8.755 8.887 -11,00  
Tam 8.770 8.931 -7,00  
Yarım 4.283 4.366 -3,00  
Çeyrek 2.142 2.186 -2,00  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 -0,02  
Gümüş Gr. 15,59 15,61 0,00  
B. Petrol 84,84 84,84 0,03  
Seans Raporu 18:05
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