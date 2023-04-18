***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.04.2023 00:07
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş ile ilgili olarak (TTK)'nun 403'üncü maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca, 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımıza ilişkin olarak bağımsız denetçi tarafından görüş vermekten kaçınılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2021 Aralık Konsolide Mali Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının standartlara uygun olarak yeniden hazırlatılması istenmiş olup, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan ve yeniden hazırlanan
Faaliyet Raporu Ekte *.PDF oalrak verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139492
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5421
En Düşük
19,3667
18:0521,2040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,3171
En Düşük
21,1634
18:051.243,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.243,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.253,67
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3838
|19,3965
|% 0,02
|
|Euro
|21,1863
|21,1991
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,9259
|24,0458
|% 0,08
|
|Frank
|21,4917
|21,6212
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1544
|5,1803
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-0,54
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,74
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.770
|8.931
|-7,00
|
|Yarım
|4.283
|4.366
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.186
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|0,00
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,03
|