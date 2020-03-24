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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

24.03.2020 17:46
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi Kapsamında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurunun Onaylanmasının Ardından Üretime Ara Verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz Makine Halısı Üretmektedir. Belirtilen Tarihler Arasında Üretime Tamamen Ara Verilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid 19 Korona Virüs Yayılımı ve Ekonomik Şartların Zora Girmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24 Mart 2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Kısa Çalışma ve Ödeneği Onayı Uygun Görülmesi durumunda 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık Üretime Etkisi % 25 oranında azalacağı öngörülmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık Satışlara Etkisi % 15 oranında azalltacağı öngörülmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Belirtilen Dönem İçerisinde Tamamen Durdurulacaktır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
0
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
0
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzlukların bir bölümünün Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılması.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler, Devletimizin açıklayacağı diğer etkenler.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
1 Temmuz 2020 ( Resmi makamlardan gelecek olan olumlu bildirimler sonucunda erken bir tarihe çekilebilir)
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Yıllık Satışlarda % 15 oranında azalma öngörülmektedir.
Açıklamalar

 Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda sağlık ve ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzluklar dan etkilenmemek için Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Onayının Uygun Görülmesi durumunda 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarhileri arasında üretime ara verilecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831792


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TATGD 5,83 11.484.540 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.840.833 % 10,00  
HALKS 2,42 100.429 % 10,00  
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Riyal 1,7163 1,7249 % -1,49  
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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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