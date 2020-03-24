***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi Kapsamında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurunun Onaylanmasının Ardından Üretime Ara VerilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz Makine Halısı Üretmektedir. Belirtilen Tarihler Arasında Üretime Tamamen Ara Verilecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid 19 Korona Virüs Yayılımı ve Ekonomik Şartların Zora GirmesiVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24 Mart 2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiKısa Çalışma ve Ödeneği Onayı Uygun Görülmesi durumunda 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYıllık Üretime Etkisi % 25 oranında azalacağı öngörülmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYıllık Satışlara Etkisi % 15 oranında azalltacağı öngörülmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıBelirtilen Dönem İçerisinde Tamamen Durdurulacaktır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzlukların bir bölümünün Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılması.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid 19 Korona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler, Devletimizin açıklayacağı diğer etkenler.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih1 Temmuz 2020 ( Resmi makamlardan gelecek olan olumlu bildirimler sonucunda erken bir tarihe çekilebilir)Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiYıllık Satışlarda % 15 oranında azalma öngörülmektedir.AçıklamalarCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda sağlık ve ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzluklar dan etkilenmemek için Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Onayının Uygun Görülmesi durumunda 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarhileri arasında üretime ara verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831792BIST