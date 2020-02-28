***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2020 18:16
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.058 -2.457.011 85.890.009 -5.262 85.884.747
Transferler
7.209.106 -9.666.117 2.457.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.877.344 201.618 -6.919.526 -12.595.252 -1.581 -12.596.833
Sermaye Arttırımı
42.711.686 -3.173.489 -22.646.237 -10.525 16.881.435 10.525 16.891.960
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
41.283 -6.960.809 6.919.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.245 -11.095.919 -11.288.164 -101 -11.288.265
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
190.551 -131.557 58.994 58.994
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.351.414 -13.554.103
Dönem Karı (Zararı)
-11.096.020 -6.921.107
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.359.030 -684.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-23 2.349.331 2.450.252
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 - 11 1.119.175 1.676.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 87.560 28.407
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -1.193.145 -2.979.771
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.721.951 -1.859.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.105.421 -5.964.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.979.567 7.544.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 149.550 -126.941
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.678.264 -3.369.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.917.993 -2.167.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -989.487 -8.428.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.205.520 583.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.349.629 -13.569.861
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.785 15.758
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.721.951 1.859.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 3.721.951 1.859.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
333.724 11.451.885
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.891.960
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.480.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.205.946 -5.440.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-295.739 -242.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-295.739 -242.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 340.853 583.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.114 340.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.114 340.853
Ticari Alacaklar
1.908.067 5.887.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.908.067 5.887.634
Diğer Alacaklar
10 149.550
Stoklar
11 18.997.420 22.794.859
Peşin Ödenmiş Giderler
12 433.015 750.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.528
Diğer Dönen Varlıklar
19 169.556 191.972
ARA TOPLAM
21.553.172 30.117.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.553.172 30.117.104
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
13 101.077.645 103.426.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 8.041.895 6.796.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.158.463 110.262.805
TOPLAM VARLIKLAR
130.711.635 140.379.909
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 25.821.664 22.844.494
Ticari Borçlar
2.835.198 4.753.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 - 9 76.195 12.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.759.003 4.740.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.910.408 4.384.288
Diğer Borçlar
1.408.292 2.397.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 - 10 1.355.056 2.278.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 53.236 119.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.698.968 2.360.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 470
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 561.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.722.556 2.721.676
ARA TOPLAM
43.958.912 39.461.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.958.912 39.461.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.758.002 6.460.442
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.044.118 4.277.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.044.118 4.277.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.802.120 10.738.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.761.032 50.200.035
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.947.022 90.176.192
Ödenmiş Sermaye
20 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -5.982.938 -6.173.489
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-29.294.385 -29.162.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.189.976 87.382.221
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 87.189.976 87.382.221
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 87.180.603 87.180.603
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 9.373 201.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.787.115 9.745.832
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 9.787.115 9.745.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -122.130.509 -115.169.700
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -11.095.919 -6.919.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.581 3.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.950.603 90.179.874
TOPLAM KAYNAKLAR
130.711.635 140.379.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 18.755.851 26.613.836
Satışların Maliyeti
-19.534.930 -20.889.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21 -779.079 5.724.028
BRÜT KAR (ZARAR)
-779.079 5.724.028
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.256.248 -4.286.934
Pazarlama Giderleri
22 -2.572.513 -2.509.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.434.383 5.045.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -4.946.539 -7.783.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.119.996 -3.810.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.722.451 1.870.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.397.545 -1.940.081
Finansman Giderleri
26 -9.891.620 -7.960.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.289.165 -9.900.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.193.145 2.979.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.783 -4.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.196.928 2.984.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.096.020 -6.921.107
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.096.020 -6.921.107
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101 -1.581
Ana Ortaklık Payları
-11.095.919 -6.919.526
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.245 -5.675.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-192.245 -5.675.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 48.061 -5.927.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 -240.306 252.023
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.245 -5.675.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.288.265 -12.596.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101 -1.581
Ana Ortaklık Payları
-11.288.164 -12.595.252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822938
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