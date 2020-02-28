***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.058 -2.457.011 85.890.009 -5.262 85.884.747Transferler7.209.106 -9.666.117 2.457.011Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.877.344 201.618 -6.919.526 -12.595.252 -1.581 -12.596.833Sermaye Arttırımı42.711.686 -3.173.489 -22.646.237 -10.525 16.881.435 10.525 16.891.960Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874Transferler41.283 -6.960.809 6.919.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-192.245 -11.095.919 -11.288.164 -101 -11.288.265Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)190.551 -131.557 58.994 58.994Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.351.414 -13.554.103Dönem Karı (Zararı)-11.096.020 -6.921.107Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.359.030 -684.283Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-23 2.349.331 2.450.252Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 - 11 1.119.175 1.676.665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18 87.560 28.407Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -1.193.145 -2.979.771Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -3.721.951 -1.859.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.105.421 -5.964.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 3.979.567 7.544.569Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 149.550 -126.941Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 2.678.264 -3.369.818Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.917.993 -2.167.404Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -989.487 -8.428.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.205.520 583.244Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.349.629 -13.569.861Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.785 15.758YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.721.951 1.859.836Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-14 3.721.951 1.859.836FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI333.724 11.451.885Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.891.960İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri58.994Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.480.676Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -18.205.946 -5.440.075YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-295.739 -242.382NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-295.739 -242.382DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 340.853 583.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 45.114 340.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 45.114 340.853Ticari Alacaklar1.908.067 5.887.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.908.067 5.887.634Diğer Alacaklar10 149.550Stoklar11 18.997.420 22.794.859Peşin Ödenmiş Giderler12 433.015 750.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 1.528Diğer Dönen Varlıklar19 169.556 191.972ARA TOPLAM21.553.172 30.117.104TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.553.172 30.117.104DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 38.923 38.923Maddi Duran Varlıklar13 101.077.645 103.426.976Ertelenmiş Vergi Varlığı28 8.041.895 6.796.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR109.158.463 110.262.805TOPLAM VARLIKLAR130.711.635 140.379.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 25.821.664 22.844.494Ticari Borçlar2.835.198 4.753.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 - 9 76.195 12.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.759.003 4.740.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 6.910.408 4.384.288Diğer Borçlar1.408.292 2.397.779İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 - 10 1.355.056 2.278.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 53.236 119.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.698.968 2.360.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 470Kısa Vadeli Karşılıklar16 561.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.722.556 2.721.676ARA TOPLAM43.958.912 39.461.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.958.912 39.461.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.758.002 6.460.442Uzun Vadeli Karşılıklar4.044.118 4.277.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 4.044.118 4.277.608TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.802.120 10.738.050TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.761.032 50.200.035ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.947.022 90.176.192Ödenmiş Sermaye20 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 30.493.682 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)20 -20.000 -20.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 -5.982.938 -6.173.489Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-29.294.385 -29.162.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)87.189.976 87.382.221Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 87.189.976 87.382.221Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 87.180.603 87.180.603Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 9.373 201.618Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.787.115 9.745.832Diğer Kısıtlanmış Yedekler20 9.787.115 9.745.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -122.130.509 -115.169.700Net Dönem Karı veya Zararı20 -11.095.919 -6.919.526Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.581 3.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.950.603 90.179.874TOPLAM KAYNAKLAR130.711.635 140.379.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 18.755.851 26.613.836Satışların Maliyeti-19.534.930 -20.889.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21 -779.079 5.724.028BRÜT KAR (ZARAR)-779.079 5.724.028Genel Yönetim Giderleri22 -3.256.248 -4.286.934Pazarlama Giderleri22 -2.572.513 -2.509.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 5.434.383 5.045.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -4.946.539 -7.783.524ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.119.996 -3.810.398Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3.722.451 1.870.317FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.397.545 -1.940.081Finansman Giderleri26 -9.891.620 -7.960.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.289.165 -9.900.878Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.193.145 2.979.771Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -3.783 -4.719Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.196.928 2.984.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.096.020 -6.921.107DÖNEM KARI (ZARARI)-11.096.020 -6.921.107Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101 -1.581Ana Ortaklık Payları-11.095.919 -6.919.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-192.245 -5.675.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-192.245 -5.675.726Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 48.061 -5.927.749Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 -240.306 252.023Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-192.245 -5.675.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.288.265 -12.596.833Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101 -1.581Ana Ortaklık Payları-11.288.164 -12.595.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822938BIST