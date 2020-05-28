***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.05.2020 18:14
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 20.000 -6.173.489 29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.699 -6.919.525 90.176.194 3.682 90.179.876
Transferler
41.283 -6.960.808 6.919.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.762 48.646 -2.401.234 -2.280.826 -7.335 -2.288.161
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-309.672 309.672 309.672
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 20.000 -6.173.489 28.853.156 87.180.603 273.380 9.787.115 -122.081.861 -2.401.234 88.205.040 -3.653 88.201.387
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-363.382 -829.350 -1.192.732 -449 -1.193.181
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.066.165 -501.320 564.845 564.845
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -4.916.773 -29.795.705 87.180.603 -354.009 9.787.115 -133.226.428 -829.350 78.319.135 3.132 78.322.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
870.385 1.196.836
Dönem Karı (Zararı)
-829.799 -2.401.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.398.671 2.436.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 697.974 516.102
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.133.198 805.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.001 95.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.151.004 1.556.613
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 424.494 -537.540
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.698.487 1.161.296
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
681.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -401.470 317.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.746 -138.557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.803.111 -1.190.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -765.750 140.575
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.741.798 1.264.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.501.700 86.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
870.385 1.196.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
120.000 269.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.000 269.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-962.035 -1.719.666
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
369.158
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
369.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.331.193 -1.719.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.350 -253.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.350 -253.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.114 340.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.464 87.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 73.464 45.114
Ticari Alacaklar
2.309.537 1.908.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 324.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.985.500 1.908.067
Stoklar
7 19.667.333 18.997.420
Peşin Ödenmiş Giderler
432.728 433.015
Diğer Dönen Varlıklar
138.097 169.556
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
138.097 169.556
ARA TOPLAM
22.621.159 21.553.172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.621.159 21.553.172
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
8 100.379.672 101.077.645
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.617.401 8.041.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.035.996 109.158.463
TOPLAM VARLIKLAR
130.657.155 130.711.635
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 30.399.477 25.821.664
Ticari Borçlar
2.069.448 2.835.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 76.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.069.448 2.759.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.691.455 6.910.408
Diğer Borçlar
2.541.502 1.408.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.482.259 1.355.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
59.243 53.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.526.509 2.698.968
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
823 470
Kısa Vadeli Karşılıklar
561.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.814.183 3.722.556
ARA TOPLAM
48.043.397 43.958.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.043.397 43.958.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.758.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.291.491 4.044.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.291.491 7.802.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.334.888 51.761.032
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.319.135 78.947.022
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
-20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-4.916.773 -5.982.938
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-29.795.705 -29.294.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.826.594 87.189.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 86.826.594 87.189.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.180.603 87.180.603
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-354.009 9.373
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.787.115 9.787.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -133.226.428 -122.130.509
Net Dönem Karı veya Zararı
-829.350 -11.095.919
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.132 3.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.322.267 78.950.603
TOPLAM KAYNAKLAR
130.657.155 130.711.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 4.884.106 3.880.028
Satışların Maliyeti
11 -4.187.339 -3.445.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
696.767 434.550
BRÜT KAR (ZARAR)
696.767 434.550
Genel Yönetim Giderleri
-1.800.045 -1.073.230
Pazarlama Giderleri
-676.299 -638.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.517.028 508.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -488.304 -863.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.249.147 -1.632.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.148.773 4.796.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.397.920 3.163.918
Finansman Giderleri
14 -5.711.558 -6.119.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-313.638 -2.955.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-516.161 553.929
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -823 -1.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -515.338 555.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-829.799 -2.401.257
DÖNEM KARI (ZARARI)
-829.799 -2.401.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-449 -23
Ana Ortaklık Payları
-829.350 -2.401.234
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç -0,00690000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-363.382 273.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-454.227 341.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
90.845 -68.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
90.845 -68.345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-363.382 273.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.193.181 -2.127.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-449 -23
Ana Ortaklık Payları
-1.192.732 -2.127.854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847370
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