***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 20.000 -6.173.489 29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.699 -6.919.525 90.176.194 3.682 90.179.876Transferler41.283 -6.960.808 6.919.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.762 48.646 -2.401.234 -2.280.826 -7.335 -2.288.161Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-309.672 309.672 309.672Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 20.000 -6.173.489 28.853.156 87.180.603 273.380 9.787.115 -122.081.861 -2.401.234 88.205.040 -3.653 88.201.387Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Diğer DüzeltmelerTransferler-11.095.919 11.095.919Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-363.382 -829.350 -1.192.732 -449 -1.193.181Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.066.165 -501.320 564.845 564.845Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -4.916.773 -29.795.705 87.180.603 -354.009 9.787.115 -133.226.428 -829.350 78.319.135 3.132 78.322.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI870.385 1.196.836Dönem Karı (Zararı)-829.799 -2.401.257Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.398.671 2.436.797Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 697.974 516.102Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.133.198 805.722Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler112.001 95.900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.151.004 1.556.613Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 424.494 -537.540Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-120.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.698.487 1.161.296Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)681.278Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -401.470 317.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.746 -138.557Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.803.111 -1.190.819Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -765.750 140.575Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.741.798 1.264.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.501.700 86.267Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları870.385 1.196.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI120.000 269.091Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri120.000 269.091FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-962.035 -1.719.666İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri369.158Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri369.158Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.331.193 -1.719.666YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.350 -253.739NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.350 -253.739DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.114 340.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73.464 87.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 73.464 45.114Ticari Alacaklar2.309.537 1.908.067İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 324.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.985.500 1.908.067Stoklar7 19.667.333 18.997.420Peşin Ödenmiş Giderler432.728 433.015Diğer Dönen Varlıklar138.097 169.556İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar138.097 169.556ARA TOPLAM22.621.159 21.553.172TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.621.159 21.553.172DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar38.923 38.923Maddi Duran Varlıklar8 100.379.672 101.077.645Ertelenmiş Vergi Varlığı15 7.617.401 8.041.895TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.035.996 109.158.463TOPLAM VARLIKLAR130.657.155 130.711.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 30.399.477 25.821.664Ticari Borçlar2.069.448 2.835.198İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 76.195İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.069.448 2.759.003Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.691.455 6.910.408Diğer Borçlar2.541.502 1.408.292İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.482.259 1.355.056İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar59.243 53.236Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.526.509 2.698.968Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü823 470Kısa Vadeli Karşılıklar561.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.814.183 3.722.556ARA TOPLAM48.043.397 43.958.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.043.397 43.958.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.758.002Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.291.491 4.044.118TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.291.491 7.802.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.334.888 51.761.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.319.135 78.947.022Ödenmiş Sermaye10 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 30.493.682 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)-20.000 -20.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-4.916.773 -5.982.938Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-29.795.705 -29.294.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)86.826.594 87.189.976Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 86.826.594 87.189.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)87.180.603 87.180.603Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-354.009 9.373Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 9.787.115 9.787.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -133.226.428 -122.130.509Net Dönem Karı veya Zararı-829.350 -11.095.919Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.132 3.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.322.267 78.950.603TOPLAM KAYNAKLAR130.657.155 130.711.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.884.106 3.880.028Satışların Maliyeti11 -4.187.339 -3.445.478TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)696.767 434.550BRÜT KAR (ZARAR)696.767 434.550Genel Yönetim Giderleri-1.800.045 -1.073.230Pazarlama Giderleri-676.299 -638.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.517.028 508.599Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -488.304 -863.309ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.249.147 -1.632.299Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.148.773 4.796.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.397.920 3.163.918Finansman Giderleri14 -5.711.558 -6.119.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-313.638 -2.955.186Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-516.161 553.929Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -823 -1.550Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -515.338 555.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-829.799 -2.401.257DÖNEM KARI (ZARARI)-829.799 -2.401.257Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-449 -23Ana Ortaklık Payları-829.350 -2.401.234Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç -0,00690000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-363.382 273.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-454.227 341.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler90.845 -68.345Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri90.845 -68.345Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-363.382 273.380TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.193.181 -2.127.877Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-449 -23Ana Ortaklık Payları-1.192.732 -2.127.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847370BIST