***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2020 18:29
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
41.283 -6.960.809 6.919.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.169 -1.500.258 -1.858.427 74 -1.858.353
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 -156.551 9.787.115 -122.130.509 -1.500.258 88.317.765 3.756 88.321.521
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.352.462 -1.784.062 1.568.400 1.568.400
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -2.630.476 -31.078.447 87.180.603 -553.217 9.787.115 -133.226.428 -4.552.581 75.400.251 3.163 75.403.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.004.139 -3.268.211
Dönem Karı (Zararı)
-4.552.999 -1.500.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-62.806 -2.217.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.224.442 1.202.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-745.325 1.119.175
Karşılıklar İle İl -1.622.485 -2.145.522 177.560 -1.072.292
Pazarlama Giderleri
-1.317.528 -1.267.181 -641.229 -628.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.570.707 8.070.128 -3.946.321 2.765.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.652.298 -7.022.952 -1.163.994 -2.267.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.410 -883.072 -5.190.558 -154.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
371 2.650.616 -1.148.402 2.650.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.039 1.767.544 -6.338.960 2.496.015
Finansman Giderleri
15 -3.456.911 -4.898.650 2.254.647 -2.671.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.397.950 -3.131.106 -4.084.313 -175.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.049 1.630.922 361.113 1.076.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -380 -2.199 443 -649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -154.669 1.633.121 360.670 1.077.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418 74 31 97
Ana Ortaklık Payları
-4.552.581 -1.500.258 -3.723.231 900.976
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 17 -0,03790000 -0,01250000 -0,03100000 0,00750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-703.237 -447.711 -249.010 -789.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-703.237 -447.711 -249.010 -789.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
140.647 89.542 49.802 157.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.647 89.542 49.802 157.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 140.647 89.542 49.802 157.887
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-562.590 -358.169 -199.208 -631.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.115.589 -1.858.353 -3.922.408 269.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418 74 31 97
Ana Ortaklık Payları
-5.115.171 -1.858.427 -3.922.439 269.427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870036
BIST