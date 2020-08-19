***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874Transferler41.283 -6.960.809 6.919.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-358.169 -1.500.258 -1.858.427 74 -1.858.353Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 -156.551 9.787.115 -122.130.509 -1.500.258 88.317.765 3.756 88.321.521Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Transferler-11.095.919 11.095.919Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.352.462 -1.784.062 1.568.400 1.568.400Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -2.630.476 -31.078.447 87.180.603 -553.217 9.787.115 -133.226.428 -4.552.581 75.400.251 3.163 75.403.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.004.139 -3.268.211Dönem Karı (Zararı)-4.552.999 -1.500.184Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-62.806 -2.217.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.224.442 1.202.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-745.325 1.119.175Karşılıklar İle İl -1.622.485 -2.145.522 177.560 -1.072.292Pazarlama Giderleri-1.317.528 -1.267.181 -641.229 -628.272Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2.570.707 8.070.128 -3.946.321 2.765.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.652.298 -7.022.952 -1.163.994 -2.267.254ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-941.410 -883.072 -5.190.558 -154.601Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler371 2.650.616 -1.148.402 2.650.616FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-941.039 1.767.544 -6.338.960 2.496.015Finansman Giderleri15 -3.456.911 -4.898.650 2.254.647 -2.671.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.397.950 -3.131.106 -4.084.313 -175.920Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-155.049 1.630.922 361.113 1.076.993Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -380 -2.199 443 -649Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -154.669 1.633.121 360.670 1.077.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073DÖNEM KARI (ZARARI)-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-418 74 31 97Ana Ortaklık Payları-4.552.581 -1.500.258 -3.723.231 900.976Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 17 -0,03790000 -0,01250000 -0,03100000 0,00750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-703.237 -447.711 -249.010 -789.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-703.237 -447.711 -249.010 -789.436Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar140.647 89.542 49.802 157.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler140.647 89.542 49.802 157.887Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 140.647 89.542 49.802 157.887DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-562.590 -358.169 -199.208 -631.549TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.115.589 -1.858.353 -3.922.408 269.524Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-418 74 31 97Ana Ortaklık Payları-5.115.171 -1.858.427 -3.922.439 269.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870036BIST