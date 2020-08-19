Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 18:29
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
41.283 -6.960.809 6.919.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.169 -1.500.258 -1.858.427 74 -1.858.353
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 -156.551 9.787.115 -122.130.509 -1.500.258 88.317.765 3.756 88.321.521
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.352.462 -1.784.062 1.568.400 1.568.400
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -2.630.476 -31.078.447 87.180.603 -553.217 9.787.115 -133.226.428 -4.552.581 75.400.251 3.163 75.403.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.004.139 -3.268.211
Dönem Karı (Zararı)
-4.552.999 -1.500.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-62.806 -2.217.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.224.442 1.202.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-745.325 1.119.175
Karşılıklar İle İl -1.622.485 -2.145.522 177.560 -1.072.292
Pazarlama Giderleri
-1.317.528 -1.267.181 -641.229 -628.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.570.707 8.070.128 -3.946.321 2.765.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.652.298 -7.022.952 -1.163.994 -2.267.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.410 -883.072 -5.190.558 -154.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
371 2.650.616 -1.148.402 2.650.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.039 1.767.544 -6.338.960 2.496.015
Finansman Giderleri
15 -3.456.911 -4.898.650 2.254.647 -2.671.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.397.950 -3.131.106 -4.084.313 -175.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.049 1.630.922 361.113 1.076.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -380 -2.199 443 -649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -154.669 1.633.121 360.670 1.077.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418 74 31 97
Ana Ortaklık Payları
-4.552.581 -1.500.258 -3.723.231 900.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 17 -0,03790000 -0,01250000 -0,03100000 0,00750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-703.237 -447.711 -249.010 -789.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-703.237 -447.711 -249.010 -789.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
140.647 89.542 49.802 157.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.647 89.542 49.802 157.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 140.647 89.542 49.802 157.887
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-562.590 -358.169 -199.208 -631.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.115.589 -1.858.353 -3.922.408 269.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418 74 31 97
Ana Ortaklık Payları
-5.115.171 -1.858.427 -3.922.439 269.427



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870036


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.125
Değişim :  2,95% |  32,25
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.126 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 2,97 1.677.548 % 10,00  
TLMAN 15,84 8.532.778 % 10,00  
POLTK 176,00 359.835 % 10,00  
MZHLD 15,84 300.849 % 10,00  
QNBFB 78,75 31.090.483 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2863 7,2949 % -1,06  
Euro 8,6758 8,6864 % -1,35  
Sterlin 9,5861 9,6342 % -1,45  
Frank 7,9784 8,0265 % -1,77  
Riyal 1,9391 1,9488 % -1,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 459 459 -15,24  
Cumhuriyet 3.104 3.151 -50,00  
Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 -0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru