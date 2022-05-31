***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2022 18:34
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577
Diğer Düzeltmeler
-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077
Transferler
-3.481.922 3.481.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.180 -419.886 -10.082.222 -10.082.222
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.000 180.476 31.854 232.329 232.329
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.330.230 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577
Diğer Düzeltmeler
-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.330.230 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077
Transferler
-3.481.922 3.481.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.180 -419.886 -10.082.222 -10.082.222
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.000 180.476 31.854 232.329 232.329
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -33.498.285 93.161.383 -1.330.230 9.787.115 -134.530.438 -419.886 83.663.341 83.663.341
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-937.474 -552.147
Dönem Karı (Zararı)
-419.886 -419.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.818.265 4.536.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12_13_14 2.028.815
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8_9 0 -694.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16_18 3.107.877 572.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.710.388 3.198.832
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -569.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.848.057 -4.091.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.122.746 -23.409.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -455.874 -171.139
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -9.577.993 -8.884.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -22.814.870 36.437.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-395.994
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 30.023.569 579.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.495.851 -8.643.613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-449.678 24.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -487.796 -574.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.144.488 370.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.144.488 641.845
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.144.488 641.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -270.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -270.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 242.165
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 232.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 16.002.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 -15.993.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.207.014 60.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.207.014 60.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 112.905 52.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.319.919 112.905
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.319.919 112.905
Ticari Alacaklar
27.653.497 24.530.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.653.497 24.530.751
Diğer Alacaklar
666.232 210.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5_9 666.232 210.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0
Stoklar
10 38.479.958 28.901.965
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.968.677 9.051.871
Diğer Dönen Varlıklar
19 0 4.384
ARA TOPLAM
70.088.283 62.812.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.088.283 62.812.234
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 45.064 58.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 83.059.175 83.059.975
Maddi Duran Varlıklar
13 19.351.531 19.351.531
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 67.358 67.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.200.716 3.638.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.723.844 106.175.774
TOPLAM VARLIKLAR
176.812.127 168.988.008
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 16.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.972.655 19.004.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 17.972.655 19.004.372
Ticari Borçlar
11.032.020 33.846.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.032.020 33.846.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 0 1.636.631
Diğer Borçlar
31.810.974 1.787.405
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5_9 2.134.551 1.776.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 29.676.423 11.161
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.610.420 1.453.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 3.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
159.740 159.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 159.740 159.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.005.491 5.375.536
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 6.005.491 5.375.536
ARA TOPLAM
68.591.300 63.284.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.591.300 63.284.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.464.808 10.829.085
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.290.279 4.182.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.290.279 4.182.402
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 5.802.399 5.533.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.557.486 20.544.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.148.786 83.828.816
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.663.341 85.159.192
Ödenmiş Sermaye
20 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 30.493.682 30.493.682
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 -33.498.285 -33.498.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 91.831.153 91.831.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 91.831.153 91.831.153
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 91.831.153 93.161.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.330.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 9.787.115 9.787.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -134.530.438 -134.530.438
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -419.886 1.075.965
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20 83.663.341 85.159.192
TOPLAM KAYNAKLAR
20 176.812.127 168.988.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 6.492.991 63.899.849
Satışların Maliyeti
21 -7.934.234 -44.188.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.441.243 19.711.242
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.441.243 19.711.242
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.013.338 -5.282.163
Pazarlama Giderleri
23 -857.360 -2.704.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 0 -72.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.020.819 5.309.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -839.152 -5.681.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.130.274 11.280.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 1.896.688
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -1.340.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.130.274 11.837.090
Finansman Giderleri
26 0 -7.115.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.130.274 4.721.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.710.388 -3.645.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.642.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.886 1.075.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.886 1.075.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-419.886 1.075.965
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 0 -262.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -327.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 65.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -262.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-419.886 813.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-419.886 813.785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033674
BIST