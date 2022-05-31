***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577Diğer Düzeltmeler-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077Transferler-3.481.922 3.481.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-262.180 -419.886 -10.082.222 -10.082.222Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.000 180.476 31.854 232.329 232.329Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.330.230 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577Diğer Düzeltmeler-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.330.230 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077Transferler-3.481.922 3.481.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-262.180 -419.886 -10.082.222 -10.082.222Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.000 180.476 31.854 232.329 232.329Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -33.498.285 93.161.383 -1.330.230 9.787.115 -134.530.438 -419.886 83.663.341 83.663.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-937.474 -552.147Dönem Karı (Zararı)-419.886 -419.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.818.265 4.536.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12_13_14 2.028.815Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8_9 0 -694.380Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16_18 3.107.877 572.772Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.710.388 3.198.832Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 0 -569.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.848.057 -4.091.908Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.122.746 -23.409.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -455.874 -171.139Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -9.577.993 -8.884.733Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -22.814.870 36.437.089Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-395.994Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 30.023.569 579.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.495.851 -8.643.613Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-449.678 24.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -487.796 -574.418Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.144.488 370.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.144.488 641.845Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.144.488 641.845Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -270.960Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -270.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 242.165İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 232.330Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 16.002.900Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 0 -15.993.065YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.207.014 60.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.207.014 60.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 112.905 52.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.319.919 112.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.319.919 112.905Ticari Alacaklar27.653.497 24.530.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 27.653.497 24.530.751Diğer Alacaklar666.232 210.358İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5_9 666.232 210.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0Stoklar10 38.479.958 28.901.965Peşin Ödenmiş Giderler11 1.968.677 9.051.871Diğer Dönen Varlıklar19 0 4.384ARA TOPLAM70.088.283 62.812.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.088.283 62.812.234DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 45.064 58.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 83.059.175 83.059.975Maddi Duran Varlıklar13 19.351.531 19.351.531Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 67.358 67.358Ertelenmiş Vergi Varlığı27 4.200.716 3.638.874TOPLAM DURAN VARLIKLAR106.723.844 106.175.774TOPLAM VARLIKLAR176.812.127 168.988.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 0 16.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.972.655 19.004.372İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 17.972.655 19.004.372Ticari Borçlar11.032.020 33.846.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 11.032.020 33.846.890Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 0 1.636.631Diğer Borçlar31.810.974 1.787.405İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5_9 2.134.551 1.776.244İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 29.676.423 11.161Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.610.420 1.453.608Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 3.047Kısa Vadeli Karşılıklar159.740 159.740Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 159.740 159.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.005.491 5.375.536İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 6.005.491 5.375.536ARA TOPLAM68.591.300 63.284.029TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.591.300 63.284.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 11.464.808 10.829.085Uzun Vadeli Karşılıklar7.290.279 4.182.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 7.290.279 4.182.402Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 5.802.399 5.533.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.557.486 20.544.787TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.148.786 83.828.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.663.341 85.159.192Ödenmiş Sermaye20 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 30.493.682 30.493.682Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 -33.498.285 -33.498.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 91.831.153 91.831.153Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 91.831.153 91.831.153Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 91.831.153 93.161.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -1.330.230Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 9.787.115 9.787.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -134.530.438 -134.530.438Net Dönem Karı veya Zararı20 -419.886 1.075.965TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20 83.663.341 85.159.192TOPLAM KAYNAKLAR20 176.812.127 168.988.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 6.492.991 63.899.849Satışların Maliyeti21 -7.934.234 -44.188.607TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.441.243 19.711.242BRÜT KAR (ZARAR)-1.441.243 19.711.242Genel Yönetim Giderleri23 -2.013.338 -5.282.163Pazarlama Giderleri23 -857.360 -2.704.706Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 0 -72.734Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 3.020.819 5.309.911Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -839.152 -5.681.123ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.130.274 11.280.427Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 0 1.896.688Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -1.340.025FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.130.274 11.837.090Finansman Giderleri26 0 -7.115.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.130.274 4.721.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.710.388 -3.645.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -3.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -3.642.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-419.886 1.075.965DÖNEM KARI (ZARARI)-419.886 1.075.965Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-419.886 1.075.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 0 -262.180Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -327.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27 65.545Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -262.180TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-419.886 813.785Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-419.886 813.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033674BIST