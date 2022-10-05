***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.10.2022 18:13
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 0 0 0 -20.000 -180.476 -33.498.285 0 0 0 0 112.488.883 0 0 -1.068.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -131.080.370 -3.481.922 0 103.440.577 0 103.440.577
Diğer Düzeltmeler
-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 30.493.682 0 0 0 -20.000 -180.476 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.068.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -131.080.370 -3.481.922 0 84.113.077 84.113.077
Transferler
-3.481.922 3.481.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.180 1.075.965 813.785 813.785
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.000 180.476 31.854 232.330 232.330
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 0 0 0 0 0 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.330.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -134.530.438 1.075.965 0 85.159.192 0 85.159.192
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 0 0 0 0 0 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.330.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -134.530.438 1.075.965 0 85.159.192 0 85.159.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 30.493.682 0 0 0 0 0 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.330.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -134.530.438 1.075.965 0 85.159.192 0 85.159.192
Transferler
1.075.965 -1.075.965 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.829.966 18.829.966 18.829.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.116.624 3.127.341 68.243.965 68.243.965
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3.093.434 233.421 7.217.306 10.544.161 10.544.161
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-33.644.038 -33.644.038 -33.644.038
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-29.772.972 33.498.285 6.141.389 25.290.999 35.157.701 35.157.701
Dönem Sonu Bakiyeler
123.093.434 954.131 0 0 0 -33.644.038 0 0 0 0 0 0 158.278.007 0 0 1.797.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.145.810 0 0 0 0 -108.163.474 18.829.966 0 184.290.947 0 184.290.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
746.375 -552.147
Dönem Karı (Zararı)
18.829.966 -419.886
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.829.966 -419.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-93.190.078 4.536.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 2.028.815
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -694.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-18 -32.819.197 572.772
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-32.819.197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.041 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.041
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 48.247.008 3.198.832
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-62.113.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -569.924
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-46.559.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
75.106.487 -4.091.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.495.063 -23.409.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.495.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 47.052.825 -171.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.052.825
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 3.470.797 -8.884.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 50.643.956 36.437.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.643.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.312.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.244.123 579.748
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.244.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.643.613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
746.375 24.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-574.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-415.713 370.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.254 641.845
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.967 -270.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.967 -270.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-825 242.165
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
232.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.002.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.993.065
Ödenen Faiz
-825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.837 60.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.837 60.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.905 52.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
442.742 112.905
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 442.742 112.905
Ticari Alacaklar
8 26.025.814 26.088.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.139.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.885.893 26.088.393
Diğer Alacaklar
47.263.183 210.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
769.692 210.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.493.491 0
Stoklar
10 32.372.762 28.901.965
Peşin Ödenmiş Giderler
7.556.178 9.051.871
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.556.178 9.051.871
Diğer Dönen Varlıklar
694.493 4.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 694.493 4.384
ARA TOPLAM
114.355.172 64.369.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.355.172 64.369.876
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4.427.921 0
Diğer Alacaklar
9 22.423 58.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.423 58.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 37.994.957 83.059.975
Maddi Duran Varlıklar
13 172.093.173 19.351.531
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.721.756 67.358
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 15.721.756 67.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.584.454 4.085.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.844.684 106.622.586
TOPLAM VARLIKLAR
346.199.856 170.992.462
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.116.730 16.800
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.116.730 16.800
Banka Kredileri
7 44.116.730 16.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 19.004.372
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.004.372
Ticari Borçlar
84.490.846 37.347.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.810.283 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
77.680.563 37.347.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.850.794 1.636.631
Diğer Borçlar
543.282 1.787.405
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
404.335 1.776.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
138.947 11.161
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.337 1.453.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.421.225 159.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
395.993 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.025.232 159.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.375.536
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.375.536
ARA TOPLAM
142.493.214 66.784.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.493.214 66.784.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.464.808 10.829.085
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.464.808 10.829.085
Banka Kredileri
11.464.808 10.829.085
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.901 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.066.388 4.182.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.066.388 4.182.402
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.687.507 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.152.091 5.533.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.152.091 5.533.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.415.695 20.544.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.908.909 87.329.121
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 184.290.947 83.663.341
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
954.131 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -33.644.038 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.566 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 -33.498.285
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 3.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 160.075.118 91.831.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.075.118 91.831.153
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
158.278.007 93.161.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.797.111 -1.330.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 23.145.810 9.787.115
Yasal Yedekler
2.569.808 2.578.009
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20.576.002 7.209.106
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-108.163.474 -134.530.438
Net Dönem Karı veya Zararı
18.829.966 -419.886
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
184.290.947 83.663.341
TOPLAM KAYNAKLAR
346.199.856 170.992.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 39.546.631 63.899.849
Satışların Maliyeti
21 -36.734.519 -44.188.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.812.112 19.711.242
BRÜT KAR (ZARAR)
2.812.112 19.711.242
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.059.712 -5.282.163
Pazarlama Giderleri
23 -454.138 -2.704.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -72.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 29.839.360 5.309.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.171.950 -5.681.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.034.328 11.280.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
356.706 1.896.688
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.340.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.677.622 11.837.090
Finansman Gelirleri
26 2.273.371 0
Finansman Giderleri
26 -28.012.791 -7.115.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.417.042 4.721.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 48.247.008 -3.645.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -3.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
48.247.008 -3.642.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.829.966 1.075.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.829.966 1.075.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.829.966 1.075.965
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç(Kayıp) 28 0,15690000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
207.889.763 -327.725
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 205.555.853 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.333.910 -327.725
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-47.814.646 65.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.814.646 65.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47.814.646 65.545
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.075.117 -262.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.905.083 813.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
178.905.083 813.785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067616
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