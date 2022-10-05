***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 0 0 0 -20.000 -180.476 -33.498.285 0 0 0 0 112.488.883 0 0 -1.068.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -131.080.370 -3.481.922 0 103.440.577 0 103.440.577Diğer Düzeltmeler-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 30.493.682 0 0 0 -20.000 -180.476 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.068.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -131.080.370 -3.481.922 0 84.113.077 84.113.077Transferler-3.481.922 3.481.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-262.180 1.075.965 813.785 813.785Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.000 180.476 31.854 232.330 232.330Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 0 0 0 0 0 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.330.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -134.530.438 1.075.965 0 85.159.192 0 85.159.192Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 0 0 0 0 0 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.330.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -134.530.438 1.075.965 0 85.159.192 0 85.159.192Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 30.493.682 0 0 0 0 0 -33.498.285 0 0 0 0 93.161.383 0 0 -1.330.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.787.115 0 0 0 0 -134.530.438 1.075.965 0 85.159.192 0 85.159.192Transferler1.075.965 -1.075.965 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)18.829.966 18.829.966 18.829.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65.116.624 3.127.341 68.243.965 68.243.965Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3.093.434 233.421 7.217.306 10.544.161 10.544.161Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-33.644.038 -33.644.038 -33.644.038Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-29.772.972 33.498.285 6.141.389 25.290.999 35.157.701 35.157.701Dönem Sonu Bakiyeler123.093.434 954.131 0 0 0 -33.644.038 0 0 0 0 0 0 158.278.007 0 0 1.797.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.145.810 0 0 0 0 -108.163.474 18.829.966 0 184.290.947 0 184.290.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI746.375 -552.147Dönem Karı (Zararı)18.829.966 -419.886Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.829.966 -419.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-93.190.078 4.536.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 2.028.815Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -694.380Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16-18 -32.819.197 572.772Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-32.819.197Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler55.041 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler55.041Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 48.247.008 3.198.832Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-62.113.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -569.924Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-46.559.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler75.106.487 -4.091.908Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.495.063 -23.409.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.495.063Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 47.052.825 -171.139İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)47.052.825Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 3.470.797 -8.884.733Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 50.643.956 36.437.089İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)50.643.956Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-26.312.031Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.244.123 579.748İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.244.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.643.613Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları746.375 24.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-574.418Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-415.713 370.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.254 641.845Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.967 -270.960Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.967 -270.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-825 242.165İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri232.330Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.002.900Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.993.065Ödenen Faiz-825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329.837 60.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329.837 60.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.905 52.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ442.742 112.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 442.742 112.905Ticari Alacaklar8 26.025.814 26.088.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.139.921 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.885.893 26.088.393Diğer Alacaklar47.263.183 210.358İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar769.692 210.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.493.491 0Stoklar10 32.372.762 28.901.965Peşin Ödenmiş Giderler7.556.178 9.051.871İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 7.556.178 9.051.871Diğer Dönen Varlıklar694.493 4.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 694.493 4.384ARA TOPLAM114.355.172 64.369.876TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR114.355.172 64.369.876DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4.427.921 0Diğer Alacaklar9 22.423 58.036İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.423 58.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 37.994.957 83.059.975Maddi Duran Varlıklar13 172.093.173 19.351.531Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.721.756 67.358Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 15.721.756 67.358Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.584.454 4.085.686TOPLAM DURAN VARLIKLAR231.844.684 106.622.586TOPLAM VARLIKLAR346.199.856 170.992.462KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44.116.730 16.800İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44.116.730 16.800Banka Kredileri7 44.116.730 16.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 19.004.372İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.004.372Ticari Borçlar84.490.846 37.347.195İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 6.810.283 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar77.680.563 37.347.195Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.850.794 1.636.631Diğer Borçlar543.282 1.787.405İlişkili Taraflara Diğer Borçlar404.335 1.776.244İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar138.947 11.161Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)70.337 1.453.608Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.047Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.421.225 159.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar395.993 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.025.232 159.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.375.536İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.375.536ARA TOPLAM142.493.214 66.784.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.493.214 66.784.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 11.464.808 10.829.085İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.464.808 10.829.085Banka Kredileri11.464.808 10.829.085Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.901 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.066.388 4.182.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.066.388 4.182.402Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 5.687.507 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.152.091 5.533.300İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.152.091 5.533.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.415.695 20.544.787TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER161.908.909 87.329.121ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 184.290.947 83.663.341Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları954.131 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)20 -33.644.038 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.566 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 -33.498.285Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 3.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 160.075.118 91.831.153Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)160.075.118 91.831.153Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)158.278.007 93.161.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.797.111 -1.330.230Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 23.145.810 9.787.115Yasal Yedekler2.569.808 2.578.009Diğer Kısıtlanmış Yedekler20.576.002 7.209.106Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-108.163.474 -134.530.438Net Dönem Karı veya Zararı18.829.966 -419.886TOPLAM ÖZKAYNAKLAR184.290.947 83.663.341TOPLAM KAYNAKLAR346.199.856 170.992.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 39.546.631 63.899.849Satışların Maliyeti21 -36.734.519 -44.188.607TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.812.112 19.711.242BRÜT KAR (ZARAR)2.812.112 19.711.242Genel Yönetim Giderleri23 -5.059.712 -5.282.163Pazarlama Giderleri23 -454.138 -2.704.706Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -72.734Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 29.839.360 5.309.911Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31.171.950 -5.681.123ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.034.328 11.280.427Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler356.706 1.896.688Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.340.025FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.677.622 11.837.090Finansman Gelirleri26 2.273.371 0Finansman Giderleri26 -28.012.791 -7.115.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.417.042 4.721.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 48.247.008 -3.645.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -3.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri48.247.008 -3.642.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.829.966 1.075.965DÖNEM KARI (ZARARI)18.829.966 1.075.965Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.829.966 1.075.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Kayıp) 28 0,15690000 0,00900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar207.889.763 -327.725Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 205.555.853 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 2.333.910 -327.725Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-47.814.646 65.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-47.814.646 65.545Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-47.814.646 65.545DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.075.117 -262.180TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.905.083 813.785Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları178.905.083 813.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067616BIST