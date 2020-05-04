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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2020 16:26
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birko A.Ş Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.05.2020
Genel Kurul Tarihi 07.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir NİĞDE
İlçe NİĞDE MERKEZ
Adres Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad.No:288 Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE 'de Bulunan Fabrika Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim kurulunun şirketin 2019 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
15 - Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu başlıklı 7. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 29733736-110.03.03-E.2135 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E- 00053273591 sayılı yazılarıyla izin verilen tadil tasarısının okunması, müzakeresi ve görüşülerek onaylanması.
16 - Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OlaganGenelKurul_DavetveBilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 OlaganGenelKurul_Gundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 OlaganGenelKurul_Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Birko A.Ş Olağan Genel Kurulu 7 Haziran 2020 Pazar günü Saat 14:00 Niğde'de bulunan fabrika toplantı salonunda yapılacaktır.
Genel Kurul Daveti, Bilgilendirme ve Vekaletname ekte sunulmuştur.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842255


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Cumhuriyet 2.474 2.533 18,90  
Tam 2.551 2.595 19,40  
Yarım 1.237 1.268 9,50  
Çeyrek 621 634 4,70  
Gümüş.Ons 14,84 14,88 -0,13  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
B. Petrol 26,59 26,59 0,15  
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