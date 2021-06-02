***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 16:58
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KO
13:251.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.432
13:258,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
13:2510,5312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0332
|Açılış
|: 10,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5554
En Düşük
10,4950
13:25526,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,70
|Açılış
|: 526,54
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler13:25
|MERIT
|241,90
|321.045
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.421.384
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,30
|9.301.699
|% 9,78
|
|KATMR
|3,62
|83.419.602
|% 9,70
|
|MZHLD
|42,18
|3.553.023
|% 9,33
|
|BALAT
|6,12
|211.422
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KERVN
|0,69
|293.223
|% -8,00
|
|CANTE
|7,96
|45.104.474
|% -6,13
|
|DARDL
|18,21
|10.210.124
|% -3,60
|
|THYAO
|13,98
|1.310.622.914
|% 2,42
|
|GARAN
|8,06
|667.173.241
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,89
|442.647.144
|% 1,02
|
|PETKM
|6,36
|353.400.633
|% -0,31
|
|SISE
|7,98
|351.283.678
|% 2,18
|
|YKBNK
|2,20
|320.866.309
|% -0,45
|
|THYAO
|13,98
|1.310.622.914
|% 2,42
|
|GARAN
|8,06
|667.173.241
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,63
|42.293.259
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|113.922.941
|% 1,04
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6236
|8,6262
|% 0,39
|
|Euro
|10,5258
|10,5312
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,2177
|12,2789
|% 0,64
|
|Frank
|9,5646
|9,6223
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 0,45
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|