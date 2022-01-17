***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOğımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.6 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.8 - Yönetim kurulunun şirketin 2021 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması11 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi ve üye şeçimi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.13 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.14 - Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin önümüzdeki 5 yıl uzatılması için bu tavan veya yeni tavan içerisinde sermaye artırımı yapmaya Yönetim Kurulu ‘na yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması15 - Dilekler ve kapnışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 15032022_ Genel Kurul CagriGundemVekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2022 Günü Saat 14:00 de Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994765BIST