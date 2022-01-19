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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2022 11:06
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildir


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurulumuzun Yapılacağı Adres Güncellemesi Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmış Olup Eklerde de Güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 06.01.2022
Genel Kurul Tarihi 15.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim kurulunun şirketin 2021 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi ve üye şeçimi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
14 - Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin önümüzdeki 5 yıl uzatılması için bu tavan veya yeni tavan içerisinde sermaye artırımı yapmaya Yönetim Kurulu ‘na yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması
15 - Dilekler ve kapnış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Gundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Ticaret Sicl Gazetesi Genel Kurul ilan Duzeltme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2022 Günü Saat 14:00 de Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Bir önceki KAP bildirimimizin ekinde yayınlanan Olağan Genel Kurulumuzun Yapılacağı Adres sehven hatalı yazılmış olup, Olağan Genel Kurulumuzun yapılacağı Adres ekte bulunan Ticaret Sicil Gazetesinde doğrusu yayınlanmış ve bildirim eklerdnde yeniden güncellenerek kamuoyuna duyurulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995133


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Gümüş Gr. 10,33 10,35 0,12  
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