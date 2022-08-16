***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 05.08.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurulumuz Tescil EdilmiştirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.07.2022Genel Kurul Tarihi 05.08.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2022Ülke TürkiyeŞehir NİĞDEİlçe NİĞDE MERKEZAdres Grand Hotel Ahipaşa Mahallesi Ahi Paşa Cad. 51100 Merkez NiğdeGündem Maddeleri1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - 03- Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,4 - 04- 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş Tarafından Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması,5 - 05- SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış, 2021 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Onaylanması,6 - 06- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,7 - 07- Yönetim Kurulu Şirketin 2021 Hesap Yılı Sonu İtibariyle Kar Dağıtımı Hususunun Müzakeresi ve Onaylanması,8 - 08- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Hesap Dönemi İçin 1 Yıllığına Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Şirketi, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin Genel Kurul Tarafından Onaylanması,9 - 09- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,10 - 10- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması,11 - 11- Dilek ve Temenniler,12 - 12- Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Karari Çağrı ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 05.08.2022 günü saat 13.00 'de yapılmıştırHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 KAP Hazirun PDF.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 KAP Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar05.08.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurulumuz Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Tescil Edilmiş Olup Tcaret Sicil Gazetesinin 15 Ağustos 2022 ve 10639 Sayısında Yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056122BIST