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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

23.02.2022 10:54
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Genel Kurul Sürecinin İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz, 15/03/2022 tarihi olarak açıklanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul yapılmasına yönelik çağrı sürecinin, mahkeme itiraz ve karşı itirazlardan kaynaklanan mücbir sebeplerden dolayı, iptaline ve mahkeme kararına bağlı olarak yeni bir tarih belirleyerek çağrı yapılmasına karar vermiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003669


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