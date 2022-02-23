***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurul Sürecinin İptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz, 15/03/2022 tarihi olarak açıklanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul yapılmasına yönelik çağrı sürecinin, mahkeme itiraz ve karşı itirazlardan kaynaklanan mücbir sebeplerden dolayı, iptaline ve mahkeme kararına bağlı olarak yeni bir tarih belirleyerek çağrı yapılmasına karar vermiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003669BIST