***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.02.2022 10:54
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Genel Kurul Sürecinin İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz, 15/03/2022 tarihi olarak açıklanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul yapılmasına yönelik çağrı sürecinin, mahkeme itiraz ve karşı itirazlardan kaynaklanan mücbir sebeplerden dolayı, iptaline ve mahkeme kararına bağlı olarak yeni bir tarih belirleyerek çağrı yapılmasına karar vermiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003669
BIST
10:572.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,21
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:5713,8112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0087
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:5715,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0281
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6744
En Düşük
15,5259
10:57840,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,82
|Açılış
|: 840,82
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:57
|HUNER
|2,42
|7.381.523
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|HATEK
|19,80
|22.478.027
|% 8,43
|
|KLGYO
|1,05
|5.203.366
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,70
|859.405.483
|% 4,58
|
|THYAO
|28,98
|539.632.828
|% 0,35
|
|KRDMD
|11,76
|507.628.127
|% 1,73
|
|GARAN
|11,70
|156.124.582
|% 0,09
|
|ODAS
|1,43
|154.278.434
|% 5,15
|
|ODAS
|1,43
|154.278.434
|% 5,15
|
|KRDMD
|11,76
|507.628.127
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,00
|149.578.893
|% 0,25
|
|EREGL
|29,70
|859.405.483
|% 4,58
|
|KARSN
|4,10
|110.001.614
|% -0,97
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8081
|13,8112
|% 0,06
|
|Euro
|15,6625
|15,6717
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7214
|18,8153
|% 0,15
|
|Frank
|14,9147
|15,0045
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6666
|3,6850
|% -0,05
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,59
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|0,16
|