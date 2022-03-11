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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

11.03.2022 18:46
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süresi Uzatımı İle İlgii Yaptığımız Başvuru İle İlgili Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.01.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 31.12.2020 tarihi sonunda bittiğinden, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını konusunda SPK ya yapılan başvuru ile ilgili olarak SPK tarafından yayınlanan 2022/12 numaralı bültende konu ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir. "Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına ve Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar verilmiştir."
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009705


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