***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Şirketimiz Tahsisli Sermaye Artırımı İle İlgili Yeni Olağan Üstü Genel Kurul Çağrısı Yapacağı İçin Süreç İptal Edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniTTK 452 . Maddesi gereği genel kurul tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescili gerekirken tahsisli sermaye artırımında tahsisli sermaye miktarı ve tahsisli sermaye artıracak kurumun değişmesi nedeni ile yeniden SPK dan tahsisli sermaye artırımı izni alınması nedeni ile önceki genel kurul tescil edilmemiş olup yeniden olağanüstü genel kurula gidilmesi nedeni ile süreç iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249612BIST