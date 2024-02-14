Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

14.02.2024 18:38
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Şirketimiz Tahsisli Sermaye Artırımı İle İlgili Yeni Olağan Üstü Genel Kurul Çağrısı Yapacağı İçin Süreç İptal Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
TTK 452 . Maddesi gereği genel kurul tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescili gerekirken tahsisli sermaye artırımında tahsisli sermaye miktarı ve tahsisli sermaye artıracak kurumun değişmesi nedeni ile yeniden SPK dan tahsisli sermaye artırımı izni alınması nedeni ile önceki genel kurul tescil edilmemiş olup yeniden olağanüstü genel kurula gidilmesi nedeni ile süreç iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249612


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.072
Değişim :  0,87% |  78,08
Açılış :  9.015  
Önceki Kapanış :  8.994  
En Düşük
8.918 En Yüksek
9.077
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 660,00 11.984.520 % 10,00  
YAPRK 316,25 197.122.047 % 10,00  
OSTIM 8,80 105.902.946 % 10,00  
MERCN 17,05 82.357.620 % 10,00  
ELITE 63,25 384.042.322 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,7403 30,7466 % 0,13  
Euro 33,0142 33,0250 % 0,35  
Sterlin 38,4981 38,6911 % -0,11  
Frank 34,5874 34,7958 % 0,36  
Riyal 8,1740 8,2150 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,35 22,38 % 0,66  
Platin 891,87 892,60 % 0,66  
Paladyum 929,67 933,50 % 0,66  
Brent Pet. 82,19 82,19 % 0,66  
Altın Ons 1.991,77 1.992,13 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru