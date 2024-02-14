***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
14.02.2024 18:38
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Şirketimiz Tahsisli Sermaye Artırımı İle İlgili Yeni Olağan Üstü Genel Kurul Çağrısı Yapacağı İçin Süreç İptal Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
TTK 452 . Maddesi gereği genel kurul tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescili gerekirken tahsisli sermaye artırımında tahsisli sermaye miktarı ve tahsisli sermaye artıracak kurumun değişmesi nedeni ile yeniden SPK dan tahsisli sermaye artırımı izni alınması nedeni ile önceki genel kurul tescil edilmemiş olup yeniden olağanüstü genel kurula gidilmesi nedeni ile süreç iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249612
BIST
'
18:059.072
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 78,08
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.077
18:0530,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
18:0533,0250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1162
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
18:051.968,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.968,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.962,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|660,00
|11.984.520
|% 10,00
|
|YAPRK
|316,25
|197.122.047
|% 10,00
|
|OSTIM
|8,80
|105.902.946
|% 10,00
|
|MERCN
|17,05
|82.357.620
|% 10,00
|
|ELITE
|63,25
|384.042.322
|% 10,00
|
|TETMT
|6.302,50
|21.342.440
|% -7,32
|
|ERSU
|34,94
|43.423.989
|% -7,27
|
|SELGD
|48,70
|27.927.813
|% -7,06
|
|AYDEM
|28,22
|143.715.298
|% -5,87
|
|ICUGS
|15,35
|15.942.131
|% -4,95
|
|THYAO
|282,50
|12.192.665.613
|% 0,44
|
|GUBRF
|205,80
|11.919.098.676
|% 4,04
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|EREGL
|46,60
|6.248.361.741
|% 1,04
|
|TUPRS
|164,60
|6.215.469.459
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,24
|2.209.768.498
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,40
|3.462.461.290
|% -2,89
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|QUAGR
|4,63
|974.693.996
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,88
|1.096.234.826
|% 9,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7403
|30,7466
|% 0,13
|
|Euro
|33,0142
|33,0250
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,4981
|38,6911
|% -0,11
|
|Frank
|34,5874
|34,7958
|% 0,36
|
|Riyal
|8,1740
|8,2150
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|891,87
|892,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,67
|933,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,77
|1.992,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GMTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 097, 869 adet işlem
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17:58XU030
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17:58MIPAZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 663 adet işlem
-
17:57VERTU
Yüzde 6.64 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 982 adet işlem