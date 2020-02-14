***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2019 4. DönemMali Tablonun Verildiği OtoriteNiğde Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarGeçici Vergi Beyanımız Ekte *.Pdf olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819123BIST