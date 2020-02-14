***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 17:35
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2019 4. Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyanımız Ekte *.Pdf olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819123
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,04
|Açılış
|: 307,33
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8496
|7,8889
|% -0,14
|
|Frank
|6,1419
|6,1789
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,43
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
-
17:56EDIP
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
-
17:54QNBFL
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem