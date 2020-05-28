***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 14:30
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020 1. Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyanımız Ekte *.PDF olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847261
BIST
14:33105.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 278,27
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:336,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0456
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:337,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5115
En Düşük
7,4416
14:33377,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,32
|Açılış
|: 377,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.622.386
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.738.746
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.420.676
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.195.194
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.131.544
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.602.661
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|2.428.004.365
|% 2,35
|
|GARAN
|7,77
|1.640.978.539
|% 1,70
|
|PGSUS
|59,10
|840.660.261
|% 0,00
|
|ASELS
|30,10
|528.445.807
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,66
|487.985.547
|% 1,07
|
|GARAN
|7,77
|1.640.978.539
|% 1,70
|
|THYAO
|12,62
|2.428.004.365
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,41
|212.159.718
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,22
|259.393.226
|% 0,45
|
|AVOD
|3,68
|411.012.628
|% -2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3242
|8,3659
|% 0,53
|
|Frank
|6,9980
|7,0402
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|14,83
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|31,70
|
|Tam
|2.520
|2.554
|44,10
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,00
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|0,70
|