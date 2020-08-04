***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
04.08.2020 17:20
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020 2. DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
04/08/2020
Açıklamalar
Birko Geçici Vergi Beyanımız Ekte *.PDF olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864974
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05445,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,27
|Açılış
|: 445,03
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0402
|9,0856
|% -0,21
|
|Frank
|7,5515
|7,5970
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8457
|1,8550
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|18,43
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.951
|0,70
|
|Tam
|3.000
|3.037
|0,80
|
|Yarım
|1.456
|1.480
|0,40
|
|Çeyrek
|730
|742
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,66
|0,22
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|0,16
|
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