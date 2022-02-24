***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24.02.2022 15:52
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021 4 Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
24/02/2022
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyanımız Ekte *.PDF olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004074
BIST
16:441.843
En Yüksek
|Değişim
|: -8,58%
|| -172,96
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
16:4414,2849
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 0,4678
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
16:4416,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 0,4909
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
16:44900,94
En Yüksek
|Değişim
|: 6,19%
|| 52,53
|Açılış
|: 899,70
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ALKA
|17,82
|48.222.663
|% 10,00
|
|HUNER
|2,64
|778.397.252
|% 9,09
|
|ULUUN
|6,77
|172.030.327
|% 8,84
|
|PETUN
|20,52
|54.431.583
|% 7,27
|
|VANGD
|4,50
|29.877.271
|% 5,39
|
|YAPRK
|29,52
|9.299.613
|% -10,00
|
|TTRAK
|203,50
|130.847.749
|% -10,00
|
|NUGYO
|4,77
|15.101.266
|% -10,00
|
|KORDS
|30,60
|87.029.704
|% -10,00
|
|IPEKE
|12,96
|44.473.252
|% -10,00
|
|EREGL
|28,26
|3.154.142.323
|% -7,10
|
|GARAN
|11,01
|1.837.538.468
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.463.511.116
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,59
|1.200.961.423
|% -9,64
|
|YKBNK
|3,55
|880.684.283
|% -9,44
|
|HUNER
|2,64
|778.397.252
|% 9,09
|
|YKBNK
|3,55
|880.684.283
|% -9,44
|
|GARAN
|11,01
|1.837.538.468
|% -5,33
|
|ODAS
|1,26
|164.924.389
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|242.029.366
|% -9,95
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2603
|14,2843
|% 3,38
|
|Euro
|15,9944
|16,1468
|% 3,12
|
|Sterlin
|19,0288
|19,1243
|% 2,00
|
|Frank
|15,3967
|15,4894
|% 2,73
|
|Riyal
|3,7920
|3,8110
|% 3,28
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|47,91
|
|Altın Gr.
|901
|902
|53,16
|
|Cumhuriyet
|6.125
|6.217
|504,00
|
|Tam
|6.072
|6.243
|500,03
|
|Yarım
|2.935
|3.020
|241,88
|
|Çeyrek
|1.472
|1.510
|120,94
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,70
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,42
|
Seans Raporu
16:42
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