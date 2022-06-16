***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.06.2022 18:18
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9485 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerşekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037768
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0723
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2111
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2372
En Düşük
17,9707
18:051.020,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.020,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|6,16
|6.008.059
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|EUREN
|26,20
|309.392.129
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,89
|133.756.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.190.060
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,88
|77.864.096
|% -9,12
|
|MEGAP
|5,88
|77.864.096
|% -9,12
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|PENTA
|424,10
|34.591.685
|% -6,79
|
|THYAO
|47,32
|5.074.018.523
|% -2,31
|
|SASA
|45,40
|3.197.466.616
|% 1,52
|
|EREGL
|29,20
|2.811.302.538
|% -2,54
|
|SISE
|21,00
|1.802.553.401
|% -3,67
|
|KRDMD
|12,97
|1.321.774.844
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,65
|1.005.889.440
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|542.667.827
|% -1,92
|
|ODAS
|3,01
|538.700.586
|% 2,73
|
|ISCTR
|4,70
|778.604.070
|% -1,47
|
|DOHOL
|3,90
|661.651.363
|% -5,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2963
|17,3072
|% 0,40
|
|Euro
|18,1927
|18,2316
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,1776
|21,2839
|% 1,31
|
|Frank
|17,7676
|17,8747
|% 2,97
|
|Riyal
|4,5987
|4,6218
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.757
|6.863
|-8,00
|
|Yarım
|3.317
|3.357
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,05
|