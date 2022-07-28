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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

28.07.2022 10:34
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketler


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.07.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10248 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048445


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Altın Gr. 1.006 1.006 9,08  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.753 6.822 31,00  
Yarım 3.290 3.335 15,00  
Çeyrek 1.650 1.667 8,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,43 0,33  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,22  
B. Petrol 103 103 1,64  
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