***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.07.2022 10:34
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.07.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10248 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048445
BIST
11:482.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 21,08
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
11:4817,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0570
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9361
En Düşük
17,8370
11:4818,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0815
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
11:481.006,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.006,01
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler11:46
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|CLEBI
|325,90
|79.172.470
|% 8,63
|
|KLRHO
|18,42
|24.607.433
|% 8,35
|
|LIDFA
|9,83
|84.424.248
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,00
|9.405.535
|% -8,29
|
|FENER
|51,10
|159.993.887
|% -6,41
|
|MIPAZ
|7,75
|16.280.417
|% -4,67
|
|PEGYO
|2,20
|23.661.674
|% -4,35
|
|THYAO
|50,60
|1.420.854.237
|% 1,81
|
|SISE
|21,54
|926.204.019
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,76
|585.244.139
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,23
|563.927.890
|% 0,31
|
|EREGL
|27,44
|429.042.391
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,23
|563.927.890
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,76
|585.244.139
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,65
|176.484.057
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|221.783.193
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,22
|343.074.255
|% 1,75
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9240
|17,9260
|% 0,26
|
|Euro
|18,3368
|18,3668
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,7734
|21,8826
|% 0,47
|
|Frank
|18,6296
|18,7419
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7575
|4,7814
|% 0,23
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,96
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|9,08
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.753
|6.822
|31,00
|
|Yarım
|3.290
|3.335
|15,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,22
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,64
|
Seans Raporu
11:46
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