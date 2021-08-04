***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
04.08.2021 18:05
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
30.07.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
04.08.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali İstemi
Karşı Taraf(lar)
Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce, Rifat Battaloğlu ve Gamze Yıldırım
Davanın Tutarı
Bedelsiz
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bedelsiz
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Niğde 1. Asliye hukuk Mahkemesi 2021/486 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
08/09/2021
Alınan Karar
Tensip tutanağı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Belli Değil
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bilinmiyor
Açıklamalar
Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden , 29 Temmuz 2021 tarihli Olağan genel kurulun iptali istemiyle ,
Şirketimiz aleyhine
Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce,, Rifat Battaloğlu ve Gamze Yıldırım,
tarafından dava açıldığı bilgisi tebliğ alin mistir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir..
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954759
BIST