***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.07.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi08.09.2021Davanın KonusuGenel Kurul İptali İstemiKarşı Taraf(lar)Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce ve Gamze YıldırımDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokİlgili Mahkeme ve Dosya NoNiğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2021 486 EsasDavanın Duruşma Tarihi08.09.2021Alınan Kararİptal İsteminin Reddi .. Detay Açıklamalar BölümündedirBir Sonraki Duruşma Tarihi10.11.2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokAçıklamalarŞirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan 2021 / 486 esas sayılı dava bu gün görülmüş olupGenel Kurul Maddeleri 5.4 / 5.5 ile ilgili davacı vekilinin dosyaya giren bilgi belgeler ve yönetim kurulu üyelerinin duruşmadaki beyanları dikkate alınarak gerekçesi ara kararda göslerilmek üzere davacı vekilinin 29/07/2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 5.4 / 5.5 maddeleri ile sayılı genel kurul kararının yürütmesinin geri bırakılması talebinin reddineDavalı vekilinin 23/08/2021 tarihli ara karar ile verilen ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine, gerekçesinin ara kararda gösterilmesine,Dosyanın bir rutin halinde rapor aldırılmak üzere (Genel Kurulun usule uygun toplanıp toplanmadığı, toplantı yeter sayıları, tüm işlemlerin usule uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda) Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılarak bilirkişi heyetine dosyanın tevdi ile rapor düzenlenmesinin istenilmesine, bu nedenle duruşmanın 10/11/2021 günü saat 10:50 devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962604BIST