***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi08.03.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi11.03.2022Davanın KonusuOlaganüstü Genel Kurul IstemliKarşı Taraf(lar)%5 üzeri hakim ortaklarDavanın TutarıYOKDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)YOKİlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. NIGDE 3. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI (ASLIYE TICARET MAHKEMESI SIFATIYLA) 2022/75 EsasDavanın Duruşma TarihiBelli DeğilAlınan KararTensip Tutanağı - Dava dilekçesinde HMK'nın 119. Maddesi anlamında bir eksiklik bulunmadıgından dilekçenin KABULÜNE,Bir Sonraki Duruşma TarihiBelli DeğilVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokAçıklamalarNiğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine Şirketimiz ile ilgili Olağan Üstü Genel Kurul yapılması konusunda 08.03.2022 tarihi itibariyle 2022/75 Esas ile dava açılmış olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009722BIST