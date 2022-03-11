***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
11.03.2022 18:53
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
08.03.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.03.2022
Davanın Konusu
Olaganüstü Genel Kurul Istemli
Karşı Taraf(lar)
%5 üzeri hakim ortaklar
Davanın Tutarı
YOK
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOK
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. NIGDE 3. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI (ASLIYE TICARET MAHKEMESI SIFATIYLA) 2022/75 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
Belli Değil
Alınan Karar
Tensip Tutanağı - Dava dilekçesinde HMK'nın 119. Maddesi anlamında bir eksiklik bulunmadıgından dilekçenin KABULÜNE,
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Belli Değil
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Açıklamalar
Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine Şirketimiz ile ilgili Olağan Üstü Genel Kurul yapılması konusunda 08.03.2022 tarihi itibariyle 2022/75 Esas ile dava açılmış olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009722
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1287
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1602
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1841
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
18:05936,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -15,72
|Açılış
|: 936,60
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7085
|14,7422
|% -0,76
|
|Euro
|16,1262
|16,1650
|% -1,10
|
|Sterlin
|19,2261
|19,3225
|% -0,61
|
|Frank
|15,7433
|15,8381
|% -0,81
|
|Riyal
|3,9168
|3,9364
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-22,00
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-13,25
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866