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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

11.03.2022 18:53
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya D


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
08.03.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.03.2022
Davanın Konusu
Olaganüstü Genel Kurul Istemli
Karşı Taraf(lar)
%5 üzeri hakim ortaklar
Davanın Tutarı
YOK
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOK
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. NIGDE 3. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI (ASLIYE TICARET MAHKEMESI SIFATIYLA) 2022/75 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
Belli Değil
Alınan Karar
Tensip Tutanağı - Dava dilekçesinde HMK'nın 119. Maddesi anlamında bir eksiklik bulunmadıgından dilekçenin KABULÜNE,
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Belli Değil
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Açıklamalar

Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine Şirketimiz ile ilgili Olağan Üstü Genel Kurul yapılması konusunda  08.03.2022 tarihi itibariyle 2022/75 Esas  ile dava açılmış olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009722


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Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,18  
Gümüş Gr. 12,25 12,26 -0,11  
B. Petrol 111 111 2,07  
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