***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi20.10.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi04.11.2022Davanın Konusu13.10.2022 tarihinde Mahkemece Görevlendirilen Yönetici Kayyum Heyetinin Şirketin 05.11.2022 Tarihinde Yapıalacak Olan Olağan Genel Kurulda Yeni Yönetim Kurulu Seçilmesine Kadar GörevlendirilmesiKarşı Taraf(lar)Sermaye Piyasası KuruluDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoNiğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022 261 EsasDavanın Duruşma Tarihi21.10.2022Alınan Karar13.10.2022 tarihinde Mahkemece Görevlendirilen Yönetici Kayyum Heyetinin Şirketin 05.11.2022 Tarihinde Yapıalacak Olan Olağan Genel Kurulda Yeni Yönetim Kurulu Seçilmesine Kadar GörevlendirilmesiBir Sonraki Duruşma Tarihi---Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine Etkisi--AçıklamalarNiğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022 / 261 Esas sayılı dosyasında ilgili mahkeme yeni bir ara karar vererek, 13.10.2022 tarihinde göreve başlayan Yönetici Kayyum Heyetinin Şirketin ilk Olağan Genel Kurulunda yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar görevli olmalarına karar verilmiş olup, 05.11.2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul da seçilecek olan yeni yönetim görevine başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076992BIST