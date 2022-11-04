***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
04.11.2022 19:11
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
20.10.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
04.11.2022
Davanın Konusu
13.10.2022 tarihinde Mahkemece Görevlendirilen Yönetici Kayyum Heyetinin Şirketin 05.11.2022 Tarihinde Yapıalacak Olan Olağan Genel Kurulda Yeni Yönetim Kurulu Seçilmesine Kadar Görevlendirilmesi
Karşı Taraf(lar)
Sermaye Piyasası Kurulu
Davanın Tutarı
0
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022 261 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
21.10.2022
Alınan Karar
13.10.2022 tarihinde Mahkemece Görevlendirilen Yönetici Kayyum Heyetinin Şirketin 05.11.2022 Tarihinde Yapıalacak Olan Olağan Genel Kurulda Yeni Yönetim Kurulu Seçilmesine Kadar Görevlendirilmesi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
---
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
--
Açıklamalar
Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022 / 261 Esas sayılı dosyasında ilgili mahkeme yeni bir ara karar vererek, 13.10.2022 tarihinde göreve başlayan Yönetici Kayyum Heyetinin Şirketin ilk Olağan Genel Kurulunda yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar görevli olmalarına karar verilmiş olup, 05.11.2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul da seçilecek olan yeni yönetim görevine başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076992
BIST