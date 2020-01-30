***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.12.2019 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulumuzda alınan karar gereği, şirketimizin Odebank'a olan 15.567.247,36 TL kredi borcu yapılandırılmış ve 30.01.2020 tarihinde konu ile ilgili detaylı olarak KAP açıklaması yapılmıştır.Kredi yapılandırması gerçekleştiği için Vefa Hakkı kullamınından vazgeçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815490BIST