***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 17:29
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin içerisinde bulunduğu finansal sıkıntıların giderilmesine ilişkin 458 adada bulunan parsellerin ve binaların tek tek yada tamamının satılması konusunun bu sıkıntıların çözümüne katkı sağlayacağı göz önüne alınarak, bu konuda gazete ilanlarının yapılarak, noter huzurunda açık artırma yöntemi ile gelecek olan tekliflerin uygun görülmesi durumunda satılıp satılmamasının değerlendirilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820116
BIST
17:52119.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -402,82
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
17:526,0865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0865
En Düşük
6,0483
17:526,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5685
En Düşük
6,5382
17:52313,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,09
|Açılış
|: 313,81
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|981.223.733
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.186.575
|% 19,73
|
|TSPOR
|7,70
|627.462.054
|% 18,64
|
|GSRAY
|4,16
|2.574.906.059
|% 17,51
|
|LKMNH
|7,51
|44.072.622
|% 15,01
|
|VERTU
|6,60
|24.010.034
|% -19,90
|
|VKING
|3,27
|5.824.858
|% -14,84
|
|GLRYH
|2,02
|52.300.750
|% -13,68
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|BOSSA
|10,94
|16.924.140
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,16
|2.574.906.059
|% 17,51
|
|ASELS
|29,78
|1.292.314.081
|% 2,06
|
|THYAO
|14,95
|1.179.087.564
|% -0,53
|
|FENER
|19,44
|981.223.733
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.186.575
|% 19,73
|
|GSRAY
|4,16
|2.574.906.059
|% 17,51
|
|BJKAS
|3,52
|824.186.575
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,32
|323.977.637
|% 2,33
|
|ODAS
|2,25
|502.365.582
|% -1,32
|
|MNDRS
|1,92
|307.135.536
|% -3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8574
|7,8968
|% -0,08
|
|Frank
|6,1585
|6,1956
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6173
|1,6255
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|1,09
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,94
|