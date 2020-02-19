***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin içerisinde bulunduğu finansal sıkıntıların giderilmesine ilişkin 458 adada bulunan parsellerin ve binaların tek tek yada tamamının satılması konusunun bu sıkıntıların çözümüne katkı sağlayacağı göz önüne alınarak, bu konuda gazete ilanlarının yapılarak, noter huzurunda açık artırma yöntemi ile gelecek olan tekliflerin uygun görülmesi durumunda satılıp satılmamasının değerlendirilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820116BIST