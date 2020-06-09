***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2020 tarihli toplantısında 07.06.2020 tarihinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararınca Yönetim Kurulu Üyelerine seçilenüyelerimiz kendi aralarında toplanarak, görev dağılımını belirlemişlerdir. Alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan TÜRKEŞ, Başkan Yardımcılığına Muzaffer KARAGÖZ,Genel Sekreterliğe Rifat BATTALOĞLU, Muhasip Üyeliğe Bülent İNCE ve Üyeliğe ise Gamze YILDIRIM'ın getirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850117BIST