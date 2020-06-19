***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 18:23
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Koyunlu Halı markası ürünlerinin pazarlaması için Merkezi Ankara İlinde bulunan Niğde Halı Kilim Mobilya D.T.M Ltd. Şti ile İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerini kapsayan Toptancı Bölge Ana Bayi sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852111
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,41
|Açılış
|: 383,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,59
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.433.242
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.014.313
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|403.866
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.511.546
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.458.385
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.194.773
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.236
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.008.387.865
|% -3,95
|
|ASELS
|32,56
|2.991.140.471
|% -0,12
|
|GARAN
|8,33
|2.179.140.426
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.121.240.081
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,27
|2.068.201.537
|% 9,34
|
|KRDMD
|2,92
|3.008.387.865
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,27
|2.068.201.537
|% 9,34
|
|GARAN
|8,33
|2.179.140.426
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|487.488.432
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|961.909.534
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4497
|8,4921
|% -0,50
|
|Frank
|7,1756
|7,2188
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|17,95
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.503
|16,70
|
|Tam
|2.554
|2.566
|15,20
|
|Yarım
|1.244
|1.255
|8,40
|
|Çeyrek
|624
|628
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
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