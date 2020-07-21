***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 13:08
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kısa Çalışma kapsamında 01 Nisan 2020 - 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmiş olup, ilgili tarih sonu beklenmeden 20 Temmuz 2020 itibariyle tüm çalışanlarımız işbaşı yaparak üretime başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860712
BIST
13:17120.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.054,33
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:176,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:177,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:17402,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,89
|Açılış
|: 402,58
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,62
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.251.091
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.160.737
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.676.156
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.348.776
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|69.552.679
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|KUTPO
|48,82
|40.538.569
|% -4,56
|
|FMIZP
|77,00
|41.997.025
|% -4,41
|
|ISBTR
|46.499,00
|94.999
|% -4,13
|
|GUSGR
|5,37
|603.764.582
|% -0,92
|
|GARAN
|8,01
|455.059.188
|% 1,39
|
|ODAS
|2,85
|453.452.473
|% -0,35
|
|TRGYO
|5,18
|423.733.794
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,32
|408.777.811
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|408.777.811
|% 0,87
|
|ODAS
|2,85
|453.452.473
|% -0,35
|
|ADESE
|2,57
|352.955.433
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,69
|208.700.175
|% 1,20
|
|GUSGR
|5,37
|603.764.582
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6758
|8,7193
|% 0,24
|
|Frank
|7,2869
|7,3308
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|6,35
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.634
|10,50
|
|Tam
|2.691
|2.702
|10,80
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,30
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,41
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,22
|44,22
|0,94
|