***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKısa Çalışma kapsamında 01 Nisan 2020 - 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmiş olup, ilgili tarih sonu beklenmeden 20 Temmuz 2020 itibariyle tüm çalışanlarımız işbaşı yaparak üretime başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860712BIST