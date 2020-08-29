***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TEKNOPARK Bölgesine yaptığımız başvurumuz, ilgili kurumun 26.08.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, bundan sonraki süreçlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871696BIST