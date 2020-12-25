***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 3 ayrı borç yapılandırması gerçekleştirmiş olup detaylar aşağıdaki gibidir.Vergi Borcu YapılandırmasıŞirketimizin toplam anaparası 8.202.380,93 TL tutarındaki vergi borçları 7256 sayılı kanun kapsamında Niğde Vergi Dairesi tarafından 31.01.2021 – 30.11.2023 tarihleri arasında 2 ayda bir 18 eşit taksitlerle ödenecek şekilde yapılandırılmıştır.Vergi borçlarının zamanında ödenmesi halinde ödeme üzerinden şirketimiz ti Bankası arasında toplam 14.174.000 TL tutarındaki spot kredi 6 ay faiz ödemeli toplam 60 ay vadeli olarak 25.01.2021 – 25.12.2025 tarihleri arasında ödenecek şekilde taksitli ticari kredi olarak yapılandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894982BIST