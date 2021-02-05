***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Koyunlu Markası ile ürettiği halılarımızın e-pazarlarda satışlarının gerçekleştirilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde markamızın resmi web sitesi olan www.koyunlu.com.tr de online satışlar başlatılmış olup, entegrasyon çalışmaları tamamlandığında diğer e-pazar şirketlerinde de satışlarımız başlayacaktır.Şirketimizin resmi web sitesi www.birko.com.tr olup Koyunlu Marka halılarımızın kendi bünyemizde pazarlandığı web sitemiz ise www.koyunlu.com.tr dir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907880BIST