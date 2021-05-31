***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 etkisi nedeniyle daha önceki KAP açıklamamızda 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihileri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiş ve şartlar öngörürse üretime erken başlanabileceği belirtilmişti. Yönetim kurulumuz aldığı karar gereği üretime tekrar başlanması konusundaki süreci 1 ay erkene çekerek 1 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle fabrikamızda tekrar üretime başlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılayla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938902BIST