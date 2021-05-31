***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 09:52
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 etkisi nedeniyle daha önceki KAP açıklamamızda 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihileri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiş ve şartlar öngörürse üretime erken başlanabileceği belirtilmişti. Yönetim kurulumuz aldığı karar gereği üretime tekrar başlanması konusundaki süreci 1 ay erkene çekerek 1 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle fabrikamızda tekrar üretime başlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılayla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938902
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