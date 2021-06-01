***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 15:37
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Koyunlu Halı markası ürünlerinin satış ve pazarlaması için Marmara Bölgesi için Mirhan Halıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ege Bölgesi için Özbay Halı Fatih Bay ile Toptancı Bölge Ana Bayi sözleşmeleri imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939322
BIST
17:021.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
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|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
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1.433
En Düşük
1.423
17:028,5187
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,5000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4778
17:0210,4367
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BIST En Aktif Hisseler17:02
|ESEN
|31,68
|144.450.586
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.031.910
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
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|BEYAZ
|10,16
|12.358.871
|% 9,96
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|METUR
|27,60
|34.806.320
|% 9,96
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|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
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|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
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|ODAS
|2,08
|241.250.210
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.713.215
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,13
|1.266.574.487
|% 1,75
|
|THYAO
|13,36
|834.094.635
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|601.584.582
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,98
|540.319.098
|% 1,53
|
|EREGL
|19,49
|391.277.631
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,22
|601.584.582
|% 3,26
|
|GARAN
|8,13
|1.266.574.487
|% 1,75
|
|ODAS
|2,08
|241.250.210
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.159.214
|% 3,01
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|EKGYO
|1,94
|170.333.382
|% -0,51
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5177
|8,5187
|% 0,32
|
|Euro
|10,4290
|10,4367
|% 0,48
|
|Sterlin
|12,0407
|12,1011
|% 0,05
|
|Frank
|9,4522
|9,5091
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2640
|2,2753
|% 0,28
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-8,00
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|6,00
|
|Tam
|3.430
|3.518
|5,97
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|2,89
|
|Çeyrek
|831
|851
|1,45
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,88
|