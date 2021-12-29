***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.07.21 tarihinde göreve başlayan yeni yönetim ilk olarak yıllardır yapılamayan iplik alımına dönük 3.250.000 TL ön avans ödemelerini yapmıştır. Bunun yanında toplam iplik alımı maliyeti 7.250.000 TL olup, tüm iplik alımlarının terminleri de 45 gün içinde gerçekleşecektir. Buna ek olarak eski bayiler ile temaslar kurulmuş olup, 5.500.000 TL olan tüm borçları kapatılmıştır. Bir önceki yönetim süresince fabrikanın makinelerine 10 yıldır bakım yapılmamıştır ve makineler %30 kapasite ile çalışmaktadır. Yeni yönetimimiz ile birlikte tüm bakım anlaşmaları yapılmış olup, bakım işlemleri başlatılmış ve 3 ay içerisinde tüm bakımlar tamamlanacaktır. Aylık üretim kapasitesi 100.000 m2'ye çıkacaktır.Yeni yönetim geldiğinden beri, tüm maaş ödemeleri eksiksiz ve zamanında yapılmıştır. Bir önceki yönetim döneminde işçilerin 5 ay boyunca maaş almadan fedakarca çalıştıkları bir gerçektir. Lakin bugün üç adet Öz İplik-İş Sendikası temsilcisi ve 10 yıldır görevde olan Niğde Şube Başkanı Faik Apaydın, ilk defa işçilerin maaşları tam ve düzenli ödenirken, asgari ücret + %15 yıllık zam karşılığı üç yıllık anlaşmayı yeni yönetime baskı ve şantaj ile imzalanması için faaliyetlerde bulunmuştur. Yeni yönetimin talebi ise asgari ücret + %1.5 yıllık zamdır.Kendisinin de halı bayisi olan Faik Apaydın, Birko Koyunlu firmasına ilk olarak şoför olarak girmiş ve sendika dönemi içerisinde ciddi bir servet elde etmiştir. Öz İplik İş sendikası bölge müdürü Mehmet Avşar ile birlikte Faik Apaydın, Asgari ücret + %1.5 yıllık zam olarak sözleşme imzalanması karşılığında 1.000.000 TL yeni yönetimden imza parası talep etmiştir. Bu talep kabul görmemiştir. Görevi kötüye kullanma eylemini gerçekleştiren bu sendika yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve HAK-İŞ nezdinde girişimde bulunulacaktır. Sendika başkanı Faik Apaydın fabrikayı bölücü ve terör örgütlerinin ele geçirdiğini iddia ederek, şehrin valilik ve kolluk kuvvetlerini aslı astarı olmayan haberler ile meşgul etmeye yöneltmiş ve fabrikanın bugün çalışmasını engellemiştir. Sendikanın grev hakkını yönetiminin de lokavt hakkı çerçevesinde çözülmesi gereken bir konunun, toplumu ayrıştırmaya, aslı astarı olmayan siyasi kavramlarla değerli şehrimizin meşgul edilmesini esefle kınadığımızı beyan eder, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986864BIST