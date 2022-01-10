***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 19:52
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/01/2022 tarihinde yapmış olduğumuz bildirim kapsamında, yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar eden, iş ortamının huzur ve güvenliğini bozan ve diğer işçileri kışkırtacak şekilde kargaşa, galeyan ve saldırı eylemlerinde bulunan, 37 adet çalışanın bu eylemleri 4857 Sayılı İş Kanunun 25/2 hükümleri uyarınca iş akitleri yazılı fesih ihbarnamesi ile tazminatsız olarak feshedildiğine ilişkin bildirim yapılmış ancak, söz konusu Öz İplik İş Sendikası ile mevcut durumun değerlendirilmesi ve çalışanların iş yerine karşı icra ettikleri eylemlerden pişman olmaları ve tekrarlanmayacağına dair Şirket yönetimine sorumluluk bilincinde taahhütte bulunmalarından dolayı, 32 adet çalışanın iş akitlerinin devamına, 11.01.2022 tarihinde iş başı yapmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992378
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
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2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 13,8700
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|Önceki Kapanış
|: 13,8600
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13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0582
|Açılış
|: 15,6400
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,8050
En Düşük
15,4901
17:59799,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,76
|Açılış
|: 799,06
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|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7976
|13,8002
|% -0,04
|
|Euro
|15,6320
|15,6671
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,6646
|18,7582
|% -0,26
|
|Frank
|14,8395
|14,9289
|% -0,91
|
|Riyal
|3,6655
|3,6839
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,05
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,41
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|-0,83
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
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17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem