***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/01/2022 tarihinde yapmış olduğumuz bildirim kapsamında, yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar eden, iş ortamının huzur ve güvenliğini bozan ve diğer işçileri kışkırtacak şekilde kargaşa, galeyan ve saldırı eylemlerinde bulunan, 37 adet çalışanın bu eylemleri 4857 Sayılı İş Kanunun 25/2 hükümleri uyarınca iş akitleri yazılı fesih ihbarnamesi ile tazminatsız olarak feshedildiğine ilişkin bildirim yapılmış ancak, söz konusu Öz İplik İş Sendikası ile mevcut durumun değerlendirilmesi ve çalışanların iş yerine karşı icra ettikleri eylemlerden pişman olmaları ve tekrarlanmayacağına dair Şirket yönetimine sorumluluk bilincinde taahhütte bulunmalarından dolayı, 32 adet çalışanın iş akitlerinin devamına, 11.01.2022 tarihinde iş başı yapmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992378BIST