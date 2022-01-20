***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNiğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021 / 176 E. dosyasına istinaden 20.01.2022 tarihli duruşmasında, denetim kayyumu ve diğer tüm hususlarda verilen tedbir kararları tamamen kaldırılmış olup, 5 kişiden oluşan yönetim kurulumuz tüm yetkileri ile görevine devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995355BIST