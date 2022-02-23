***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 01:37
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 15 Mart 2022 tarihini belirleyen, 2021 Yılı Olağan Genel Kurula C¸agˆrı süreci mahkemeye yapılan itirazlar ve karşı itirazlarla devam etmektedir. Ayrıca şirket ortaklarımızdan sermayenin 20'de 1'inden fazlasına hakim pay sahipleri Niğde 1. Noterliği aracılığı ile şirketimize olağanüstü genel kurul yapılması için taleplerini ihtaren şirketimize bildirmişlerdir. İlgili talep üzerine yönetim kurulumuz kendi arasında 22.02.2022 tarihinde toplanarak konuyu görüşmüş olup, toplantıya katılan 4 üyeden 3'ünün karşı oy kullanması sonucu oy çokluğu ile olağanüstü genel kurul talebi red edilmiştir.
Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin bilgilendirme en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003637
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,7513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0512
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
18:0515,5884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0552
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
18:05838,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,41
|Açılış
|: 838,23
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7494
|13,7513
|% -0,37
|
|Euro
|15,5733
|15,5884
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,6052
|18,6985
|% -0,48
|
|Frank
|14,8535
|14,9430
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6487
|3,6670
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,94
|
|Altın Gr.
|836
|836
|-7,40
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem