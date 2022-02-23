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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2022 01:37
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, 15 Mart 2022 tarihini belirleyen, 2021 Yılı Olağan Genel Kurula C¸agˆrı süreci mahkemeye yapılan itirazlar ve karşı itirazlarla devam etmektedir.  Ayrıca şirket ortaklarımızdan sermayenin 20'de 1'inden fazlasına hakim pay sahipleri Niğde   1. Noterliği aracılığı ile şirketimize olağanüstü genel kurul yapılması için taleplerini ihtaren şirketimize bildirmişlerdir. İlgili talep üzerine yönetim kurulumuz kendi arasında 22.02.2022 tarihinde toplanarak konuyu görüşmüş olup, toplantıya katılan 4 üyeden 3'ünün karşı oy kullanması sonucu oy çokluğu ile olağanüstü genel kurul talebi red edilmiştir. 
Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin bilgilendirme en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003637


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