***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ODEA BANK A.Ş‘ye ana parası 20.642.676.- TL olan kredi borcu yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma protokolünde belirlenen peşin ödeme şartı olan 200.000.-TL yatırılmış geri kalan miktar ise 9 taksitte ödenecek olup 19.12.2022 tarihinde son taksit olan 18.642.000 TL balon ödemesi de yapılarak tamamı kapatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014254BIST