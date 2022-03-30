***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 22:04
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ODEA BANK A.Ş‘ye ana parası 20.642.676.- TL olan kredi borcu yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma protokolünde belirlenen peşin ödeme şartı olan 200.000.-TL yatırılmış geri kalan miktar ise 9 taksitte ödenecek olup 19.12.2022 tarihinde son taksit olan 18.642.000 TL balon ödemesi de yapılarak tamamı kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014254
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0136
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6667
En Düşük
14,6404
18:0516,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0333
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3874
En Düşük
16,3493
18:05910,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,71
|Açılış
|: 910,29
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,00
En Düşük
909,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6324
|14,6667
|% 0,09
|
|Euro
|16,3352
|16,3874
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,1738
|19,2699
|% -0,14
|
|Frank
|15,8014
|15,8966
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8911
|3,9106
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,06
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,85
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB