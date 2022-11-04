***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz adına kayıtlı Niğde ili Koyunlu köyü 458 ada 4. parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 1.11.2022 tarihinde yapılan satış ile ilgili, Niğde icra Dairesi 2021 606 talimat dosyası kapsamında, Niğde İcra Hukuk Mahkemesine 2022 391 Esas Sayısı ile 04.11.2022 tarihinde İhalenin Feshi Davası açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077002BIST