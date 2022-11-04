***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 19:35
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz adına kayıtlı Niğde ili Koyunlu köyü 458 ada 4. parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 1.11.2022 tarihinde yapılan satış ile ilgili, Niğde icra Dairesi 2021 606 talimat dosyası kapsamında, Niğde İcra Hukuk Mahkemesine 2022 391 Esas Sayısı ile 04.11.2022 tarihinde İhalenin Feshi Davası açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077002
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,3114
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.001,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 26,17
|Açılış
|: 1.001,63
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6141
|18,6180
|% 0,02
|
|Euro
|18,4572
|18,4980
|% 1,76
|
|Sterlin
|20,9741
|21,0793
|% 1,29
|
|Frank
|18,6032
|18,7153
|% 1,70
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,78
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|26,65
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.778
|144,00
|
|Yarım
|3.263
|3.316
|72,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,76
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,77
|
|B. Petrol
|98,51
|98,51
|3,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem